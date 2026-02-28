Inauguração do estande do Brasil marcou o lançamento de uma nova campanha para o mercado europeu.
Inauguração do estande do Brasil marcou o lançamento de uma nova campanha para o mercado europeu.Paulo Spranger
DN Brasil

Brasil brilha na BTL (fotogaleria)

País ocupou quase um pavilhão todo, trazendo cores, aromas, sons e sabores do país.
Publicado a

O DN Brasil esteve na Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), uma das feiras de turismo mais importantes da Europa. Do Rio Grande do Sul a Sergipe, vários destinos brasileiros estiveram em destaque. Como é marca do país, além de negócios, a programação teve culinária, apresentações musicais e culturais, com cores e alegria.

Confira as imagens do fotojornalista do DN Paulo Spranger.

Paulo Spranger
Paulo Spranger
Paulo Spranger
Paulo Spranger
Paulo Spranger
Paulo Spranger
Paulo Spranger
Paulo Spranger
Paulo Spranger
Paulo Spranger
Inauguração do estande do Brasil marcou o lançamento de uma nova campanha para o mercado europeu.
Brasil é o convidado da BTL e traz quase 50 expositores com programação especial
Inauguração do estande do Brasil marcou o lançamento de uma nova campanha para o mercado europeu.
Portugal ultrapassa a França na emissão de turistas da Europa para o Brasil
Diário de Notícias
www.dn.pt