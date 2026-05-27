Notoriedade e qualidade dos serviços constroem reputação internacional do Brasil, aponta estudo português

Quais são os atributos mais fortes que o Brasil tem para a construção de sua imagem e reputação? Notoriedade e familiaridade aparecem em primeiro lugar, seguidas pela qualidade de produtos e serviços, além da beleza, dos valores, da cultura e das tradições. Por fim, aparecem a exposição e a relevância internacional.Essa é uma das conclusões do estudo “Brazil: Country Brand Image and Reputation”, promovido pela consultoria portuguesa OnStrategy. Esses atributos “acabam por ter grande exposição e relevância tanto em nível nacional quanto internacional e, dada a sua robustez, são geradores de admiração e confiança”, afirmou ao DN Brasil Pedro Tavares, coordenador do estudo.Do lado negativo, o país apresenta fragilidades nas áreas de admiração e confiança, ambiente político, econômico e social, governo e liderança, além de estilo de vida e segurança. “Estas evidências são válidas e coincidentes tanto do ponto de vista interno como externo”, pontua Pedro Tavares.Outra conclusão é que a imagem e a reputação do Brasil, de suas regiões e de suas áreas da economia são “sempre melhor avaliadas pelo público interno” do que pelo público externo. Mas, mesmo dentro do território nacional, há nuances. Segundo o estudo, contribuem positivamente para a construção da imagem e reputação do Brasil as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O consultor também explica os fatores que influenciam as diferentes visões interna e externa. “A perceção interna está sempre muito mais associada à realidade vivida, enquanto a perceção externa acaba por estar muito exposta à comunicação divulgada pelos diferentes meios de comunicação”, explica.Assim, as notícias acabam influenciando diretamente a visão das pessoas. “Neste caso, acabam por ter mais destaque as notícias menos positivas, sobretudo as associadas ao ambiente político, econômico e social, além do estilo de vida e da segurança”, detalha.De forma geral, a imagem e a reputação do Brasil são avaliadas de forma “moderada tanto pelo público interno quanto pelo público externo”. Dentro desse resultado, porém, a avaliação interna é considerada “praticamente robusta”.Segundo Pedro Tavares, as informações do estudo podem servir como ferramenta para a tomada de decisões estratégicas. “Numa perspetiva externa ao país, permite a todos os outros terem um barómetro de perceções e aferir se a perceção, e no limite a experiência de cada um, está alinhada com a avaliação global”, destaca.Além do Brasil, outros 27 países foram analisados, com a participação de mais de 470 mil pessoas. A pesquisa ouviu 192,4 mil cidadãos, gestores, jornalistas, influenciadores e autoridades brasileiras dos 27 estados, além de 278,2 mil participantes de outros 26 países, para aferir as forças e fragilidades da marca Brasil.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Portugal ultrapassa a França na emissão de turistas da Europa para o Brasil.Maior colégio eleitoral do exterior, Lisboa bate recorde e concentra quase 69 mil brasileiros aptos a votar