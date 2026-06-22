Marcela Valença é a diretora das operações em Aveiro.
Marcela Valença é a diretora das operações em Aveiro.Foto: DR
Negócios BR

Mais dez empresas de tecnologia brasileiras chegam ao Cais do Porto, em Aveiro

São empreendimentos em várias áreas, como sustentabilidade, IA, automação industrial, segurança e mobilidade.
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Aveiro consolida-se cada vez mais como um uma base estratégica e tecnológica para negócios brasileiros em busca de expansão internacional. O distrito de inovação Cais do Porto recebeu mais dez empresas do Brasil, mais especificamente do estado de Pernambuco, em busca de de conquistar o mercado europeu. A seleção ocorreu a partir de uma série de critérios técnicos, entre eles, a maturidade do negócio e capacidade de escalar no mercado internacional. A inovação, é claro, foi outro fator determinante na escolha.

Ao DN Brasil, a diretora de operações do Cais do Porto, Marcela Valença, destaca que este estágio será uma oportunidade única. “Ao longo do programa de internacionalização, irão ampliar repertórios, construir conexões e levar para Europa a inovação e a tecnologia com sotaque pernambucano”, explica.

É a segunda turma de empresas que Aveiro recebe através do Programa de Internacionalização do Porto Digital com Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco a (SECTI). Esta jornada em Portugal inclui atividades de pesquisa de mercado, adaptação cultural ao país e compreensão regulatória. O objetivo é que os empresários e empresárias entendam como funciona o mercado europeu e português de forma prática, principalmente no que diz respeito aos hábitos de consumo e diferenças na legislação e regulação.

Conheça as empresas selecionadas:

- Blue Technology: desenvolve e integra soluções de software e gestão empresarial para aumentar a eficiência, a automação e a inteligência dos negócios.

- Ecomilhas: oferece uma plataforma de mobilidade sustentável que recompensa pessoas e empresas pela redução de emissões de carbono, convertendo deslocamentos sustentáveis em pontos, benefícios e incentivos financeiros alinhados a metas ESG.

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- Madrix: A Madrix utiliza inteligência artificial para desenvolver e operar aplicações corporativas sob medida, acelerando a transformação digital das empresas.

- Ray Consulting: transforma dados de mercado e negócios em insights estratégicos por meio de inteligência de mercado, analytics e business intelligence.

- Renaux: soluções em rastreabilidade mobile, visão computacional e automação industrial.

- Sião: soluções para transformar o futuro dos cartórios com IA e proteção de dados.

- Siestabox: disponibiliza uma solução tecnológica para gestão inteligente de cabines de descanso corporativo, conectando usuários e empresas por meio de um aplicativo de reservas e monitoramento.

- Stepps: utiliza inteligência artificial e análise de vídeo para transformar câmeras industriais em ferramentas de monitoramento de segurança, qualidade e eficiência operacional.

- Sherlock: desenvolve soluções de análise avançada de dados e inteligência artificial para apoiar investigações, tomada de decisão e gestão estratégica no setor público.

Mais programas

Esta não é a única turma a desembarcar no Cais do Porto em Aveiro. Está aberto um edital, desta vez em parceria com o Sebrae,para a internacionalização de startups pernambucanas. As empresas selecionadas receberão subsídio do Sebrae de Pernambuco na primeira fase.

Na segunda, será oferecido o custeio de até 40% do valor da passagem aérea entre Recife e Porto, em Portugal. Segundo o edital, este programa é voltado “a empresas em estágio de tração avançada, com foco na expansão de operações para mercados internacionais”.

amanda.lima@dn.pt

Este texto está na edição impressa do Diário de Notícias desta segunda-feira, dia 22 de junho de 2026.
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