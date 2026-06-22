Aveiro consolida-se cada vez mais como um uma base estratégica e tecnológica para negócios brasileiros em busca de expansão internacional. O distrito de inovação Cais do Porto recebeu mais dez empresas do Brasil, mais especificamente do estado de Pernambuco, em busca de de conquistar o mercado europeu. A seleção ocorreu a partir de uma série de critérios técnicos, entre eles, a maturidade do negócio e capacidade de escalar no mercado internacional. A inovação, é claro, foi outro fator determinante na escolha.Ao DN Brasil, a diretora de operações do Cais do Porto, Marcela Valença, destaca que este estágio será uma oportunidade única. “Ao longo do programa de internacionalização, irão ampliar repertórios, construir conexões e levar para Europa a inovação e a tecnologia com sotaque pernambucano”, explica.É a segunda turma de empresas que Aveiro recebe através do Programa de Internacionalização do Porto Digital com Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco a (SECTI). Esta jornada em Portugal inclui atividades de pesquisa de mercado, adaptação cultural ao país e compreensão regulatória. O objetivo é que os empresários e empresárias entendam como funciona o mercado europeu e português de forma prática, principalmente no que diz respeito aos hábitos de consumo e diferenças na legislação e regulação.Conheça as empresas selecionadas:- Blue Technology: desenvolve e integra soluções de software e gestão empresarial para aumentar a eficiência, a automação e a inteligência dos negócios.- Ecomilhas: oferece uma plataforma de mobilidade sustentável que recompensa pessoas e empresas pela redução de emissões de carbono, convertendo deslocamentos sustentáveis em pontos, benefícios e incentivos financeiros alinhados a metas ESG.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!- Madrix: A Madrix utiliza inteligência artificial para desenvolver e operar aplicações corporativas sob medida, acelerando a transformação digital das empresas.- Ray Consulting: transforma dados de mercado e negócios em insights estratégicos por meio de inteligência de mercado, analytics e business intelligence.- Renaux: soluções em rastreabilidade mobile, visão computacional e automação industrial.- Sião: soluções para transformar o futuro dos cartórios com IA e proteção de dados.- Siestabox: disponibiliza uma solução tecnológica para gestão inteligente de cabines de descanso corporativo, conectando usuários e empresas por meio de um aplicativo de reservas e monitoramento.- Stepps: utiliza inteligência artificial e análise de vídeo para transformar câmeras industriais em ferramentas de monitoramento de segurança, qualidade e eficiência operacional.- Sherlock: desenvolve soluções de análise avançada de dados e inteligência artificial para apoiar investigações, tomada de decisão e gestão estratégica no setor público.Mais programasEsta não é a única turma a desembarcar no Cais do Porto em Aveiro. Está aberto um edital, desta vez em parceria com o Sebrae,para a internacionalização de startups pernambucanas. As empresas selecionadas receberão subsídio do Sebrae de Pernambuco na primeira fase. Na segunda, será oferecido o custeio de até 40% do valor da passagem aérea entre Recife e Porto, em Portugal. Segundo o edital, este programa é voltado “a empresas em estágio de tração avançada, com foco na expansão de operações para mercados internacionais”.amanda.lima@dn.pt.Este texto está na edição impressa do Diário de Notícias desta segunda-feira, dia 22 de junho de 2026..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pernambuco aposta em Portugal para retomar fluxo de turistas .Mercado imobiliário: Lisboa domina oferta e Aveiro é onde a atividade mais cresce em 2026