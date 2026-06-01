Lisboa sedia fórum Brasil-Portugal de Seguros, com foco na adaptação climática

As tempestades dos últimos anos em Portugal e no Brasil reforçaram que as alterações climáticas vieram para ficar. Foi o caso do “comboio de tempestades” em Portugal, no último inverno, e das enchentes no Rio Grande do Sul, em 2024.Neste cenário, as seguradoras discutem “a construção de novos caminhos na resposta aos desafios climáticos”. É o que ocorrerá em Lisboa nesta semana, com o 1.º Fórum Brasil-Portugal de Seguros, na quarta-feira, 3 de junho, no Técnico Innovation Center.Ao DN Brasil, Rui Esteves, diretor-geral técnico da Fidelidade, destaca que os impactos nos dois países são muito semelhantes. “A importância deste fórum está, antes de mais nada, no fato de aproximar o setor segurador de dois países que têm muitos desafios em comum. Portugal e Brasil vivem realidades diferentes, mas enfrentam hoje questões muito semelhantes, desde o impacto crescente das alterações climáticas até a necessidade de tornar o seguro mais relevante e mais próximo das pessoas”, afirma Esteves.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Na avaliação do diretor, a cooperação é fundamental. “Num contexto em que os riscos são cada vez mais globais, essa cooperação torna-se essencial. Mas a verdade é que nem os países, nem as seguradoras, conseguirão responder a esse desafio de forma isolada”, pontua.Segundo Rui Esteves, a aproximação entre Brasil e Portugal nesta área começou nas duas últimas COPs. “Nas últimas duas COPs, em Baku e em Belém, fomos construindo uma relação de partilha de ideias e de ambições que queremos agora aprofundar e estender aos vários setores e entidades interessadas”, relata.O executivo espera que a relação entre os dois países se estreite ainda mais com o evento em Lisboa. “Mais do que um momento de debate, o objetivo deste Fórum é criar uma relação de maior proximidade e colaboração entre os dois países, capaz de gerar conhecimento, acelerar a aprendizagem e contribuir para respostas mais eficazes na proteção das pessoas, das empresas e das economias”, diz.Ao longo da tarde, serão abordados temas centrais para o futuro do setor, distribuídos em três painéis: Adaptação Climática e Resiliência; Dados e Inteligência Climática; e Proteção do Negócio Agrícola no Contexto das Alterações Climáticas.O fórum contará com as participações de Roberto Santos, presidente do conselho diretor da CNseg; Rogério Campos Henriques, CEO do Grupo Fidelidade; Raimundo Carreiro, embaixador do Brasil em Portugal; entre outros especialistas de referência do setor segurador de Portugal e do Brasil.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Com dezenas de eventos em várias áreas, o Brasil está em Portugal nesta semana.Mau tempo: Leiria recebeu 17,5 milhões de euros das seguradoras e do Governo, mas já gastou 30 milhões