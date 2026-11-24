O que muda quando dois dos maiores blocos econômicos do mundo decidem estreitar relações? Para além das negociações comerciais, o acordo entre Mercosul e União Europeia pode abrir novas oportunidades para empresas, investidores e trabalhadores dos dois lados do Atlântico. Estes temas serão debatidos nos dias 3 e 4 de dezembro, durante o Fórum Acordo Mercosul-União Europeia: Oportunidades e Desafios, promovido pelo Fórum de Integração Brasil-Europa (FIBE).Entre os painelistas confirmados estão Aloizio Mercadante, Carolina Ache Batlle, Edite Estrela, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, João Massano, Luis Felipe Salomão, Marcos Molina e Roberto Azevêdo. A lista completa pode ser conferida aqui.A programação do fórum, que será realizada no Pestana Palace Hotel em Lisboa, começa em 3 de dezembro, com uma sessão de abertura às 9h, seguida de um painel sobre a importância geoestratégica do acordo e as oportunidades e os desafios para Mercosul e União Europeia diante da nova ordem geopolítica mundial. Na sequência, serão debatidos a integração dos sistemas jurídicos dos dois blocos e os impactos econômicos do tratado sobre comércio, indústria e desenvolvimento. A agenda do primeiro dia também inclui uma discussão sobre o papel da agricultura, com foco no agronegócio, na segurança alimentar e na sustentabilidade.No dia 4, os trabalhos começam às 9h, com uma conferência sobre o acordo UE-Mercosul como uma parceria histórica e ambiciosa. Entre os temas previstos estão a integração de interesses estratégicos relacionados a terras raras e energia, além dos desafios de infraestrutura e logística para o transporte de passageiros e cargas entre os dois blocos. A programação também prevê debates sobre o papel dos parlamentos na aprovação e implementação do acordo e a integração do setor financeiro.Além das questões comerciais, o fórum pretende abordar temas como segurança jurídica, convergência regulatória, sustentabilidade, minerais críticos, transição energética e financiamento. A proposta é discutir como a aproximação entre Mercosul e União Europeia pode ampliar oportunidades para empresas, produtores e investidores, em um cenário internacional marcado por transformações econômicas e geopolíticas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Acordo Mercosul-UE eleva exportações brasileiras em 21%.UE-Mercosul: uma oportunidade estratégica que Portugal não pode desperdiçar