Em um momento em que temas como ansiedade, burnout, estresse e equilíbrio entre vida pessoal e profissional ocupam cada vez mais espaço no debate público, Lisboa recebe, em setembro, um evento voltado ao tema. No dia 27 de setembro será realizada a sétima edição do Women's Inspiration. O evento internacional reúne especialistas das áreas de saúde emocional, liderança, comunicação e desenvolvimento humano para discutir estratégias de bem-estar, relações interpessoais e gestão de equipes. O local desta edição é o auditório do Alto dos Moinhos.O summit contará com convidados de Portugal, Brasil e países africanos de língua portuguesa. Entre os destaques está a participação inédita em Portugal do ator brasileiro Júlio Rocha, conhecido por papéis em novelas da TV Globo. Atualmente, é atualmente criador de conteúdo com mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais. No palco, ele abordará temas como família, paternidade, masculinidade e inteligência emocional, destaca comunicado do evento.Também participam Anel Imanbay, fundadora do maior TEDx em língua inglesa realizado em Portugal e especialista em comunicação e liderança internacional, e Nilza Rodrigues, diretora da Forbes Portugal e referência em empreendedorismo e liderança empresarial na lusofonia.O Women's Inspiration foi criadopela empresária brasileira Aline Castelo Branco, radicada em Portugal. O objetivo é "promover o desenvolvimento de competências emocionais e estimular uma liderança mais consciente". Mais de três mil pessoas já participaram das edições. A imigrante prepara uma expansão para Angola e Brasil, após o sucesso do evento em Portugal. A expectativa da organização é reunir cerca de 350 participantes nesta edição. O evento será no Auditório Alto dos Moinhos, em Lisboa. Os ingressos estão à venda no segundo lote no site do Women's Inspiration..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Após sucesso da primeira edição, Bossa Market no Porto está confirmado em 2027.Portugal cada vez mais de olho no "desafiante" mercado brasileiro para expansão no setor da tecnologia