O Aeroporto de Jericoacoara, no Ceará, poderá receber voos internacionais após a reforma infraestrutural que a Fraport, concessionária alemã, realiza nas instalações. O plano é acompanhado de perto pela Embratur, que antevê uma conexão com a Europa como uma das possibilidades para o início das rotas."A Fraport assumiu recentemente o Aeroporto de Jericoacoara, no município de Cruz, e com certeza após a reforma das pistas e o alfandegamento do terminal, não tem como não ter uma ligação aérea internacional direto para aquele município, uma vez que aquilo está crescendo muito", diz ao DN Brasil Bruno Reis, presidente da Embratur.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppA praia de Jericoacoara fica localizada no município de Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará, a cerca de 295km de distância da capital, Fortaleza, zona muito procurada por turistas estrangeiros. "Talvez no curto prazo, a ligação da Europa é a que faz mais sentido, até porque a gente pode testar isso com operações fretadas. Então a gente pode testar uma operação charteada ali para poder entender como ela performaria", explica Bruno Reis.CrescimentoO Turismo representa de 8% a 11% do PIB nacional. Em 2025, o Brasil já bateu um recorde, recebendo 9,3 milhões de turistas internacionais, com uma injeção de cerca de 10 bilhões de dólares na economia. Agora, o país se prepara para alcançar o marco histórico de 10 milhões de visitantes estrangeiros, resultado que o presidente credita à estratégia do Plano Brasis, programa que traçou as metas de 2025 a 2027 e trouxe um olhar diferenciado para cada estado brasileiro trabalhar o seu melhor produto. "Foi compartilhar a estratégia com os atores locais que, de fato, gerem o produto, para que eles também possam influenciar os gestores públicos no nível estadual e no nível federal sobre para onde deveriam se caminhar com a estratégia da promoção internacional do Brasil e dos destinos", afirma..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil deve quebrar recorde de turistas estrangeiros. "Credibilidade para fora" ultrapassa momento político, diz presidente da Embratur.Aviação doméstica brasileira tem a maior movimentação em 26 anos