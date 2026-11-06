A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, e representantes de instituições e grandes empresas dos dois países estão entre os oradores do Fórum Atlântico Lusófono, promovido pelo DN e pelo DN Brasil na próxima semana. O evento realiza-se a 13 de novembro, no Vila Galé, em Paço de Arcos.O encontro vai reunir responsáveis da ApexBrasil, da Embratur, da MEO, do Grupo Vila Galé e da Globo, entre outros convidados, para debater temas como energia, investimento, negócios e cooperação no espaço lusófono. As inscrições são gratuitas e estão abertas ao público.A sessão de abertura contará com a participação de Margarida Balseiro Lopes, seguindo-se uma intervenção do embaixador brasileiro, Raimundo Carreiro. Filipe Alves, diretor do DN Brasil e diretor-geral Editorial do Global Media Group, fará as boas-vindas. Entre os participantes estão também Paulo Mateus, diretor da ApexBrasil; Larissa Ushizina, diretora da Embratur Europa; Jaime Nigueira Pinto, professor universitário; Rodrigo Nascimento, diretor da Globo em Portugal; Rogério Fernandes Ferreira, advogado e fundador da RFF; e Sofia Santos, fundadora da Systemic, que fará uma intervenção sobre sustentabilidade, energia renovável, agricultura resiliente e economia do mar.O programa inclui ainda o presidente do Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, Ana Carla Sousa (responsável pela área de cabos submarinos da MEO), além de outros especialistas da academia e da área das infraestruturas críticas. O encerramento ficará a cargo de António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas.O Fórum Atlântico Lusófono pretende discutir o posicionamento de Portugal como porta de entrada na Europa e plataforma de investimento no Brasil, bem como as oportunidades de cooperação económica e estratégica entre os países de língua portuguesa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site..DN Brasil promove 1.º Fórum do Atlântico e da Lusofonia: inscrições abertas