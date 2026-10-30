O DN Brasil, publicação do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira em Portugal, vai promover, em Lisboa, a 1.ª edição do Fórum do Atlântico e da Lusofonia, iniciativa que pretende reforçar as relações económicas e culturais entre Brasil e Portugal, e debater o potencial de cooperação entre os países de língua portuguesa.O evento está marcado para 13 de novembro, durante a semana da Web Summit, sendo o Brasil o país estrangeiro com maior participação na cimeira tecnológica. Aproveitando esta presença, o evento reunirá também decisores políticos e económicos, especialistas, académicos e personalidades das áreas social e cultural. São esperadas, pelo menos, 150 pessoas no fórum, que será realizado no Hotel Vila Galé de Paço de Arcos.A programação terá como eixos centrais as oportunidades de investimento no Brasil, o papel de Portugal como plataforma europeia de acesso ao mercado brasileiro, especialmente no contexto do novo Acordo do Mercosul com a União Europeia (UE), o turismo e a cooperação nos setores da energia e da economia do mar.Entre os participantes confirmados estão o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, a ministra portuguesa da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e Larissa Ushizima, representante do escritório da Embratur com sede em Lisboa e que atua em toda a Europa. Margarida Balseiro Lopes vai participar na abertura do evento, que tem início às 9h00. Os debates seguirão até às 12h30, com um momento de coffee break e networking.O programa provisório inclui um painel sobre Portugal como plataforma para o investimento no Brasil e outro dedicado ao papel da Lusofonia num mundo multipolar, com enfoque na energia, na economia do mar e na cooperação atlântica. Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Grupo Vila Galé, Sabrina Medeiros, professora universitária e membro do Observatório de Infraestruturas Críticas e também professor universitário Jaime Nogueira Pinto são alguns dos participantes.A sustentabilidade e as oportunidades associadas à transição energética também estarão em debate. Sofia Santos, fundadora da Systemic, vai abordar os desafios e as oportunidades da energia renovável, da agricultura resiliente e da economia do mar no espaço lusófono. A agenda inclui ainda uma conversa sobre a importância das ligações aéreas entre o Brasil e a Europa. As conversas e painéis serão moderados por Filipe Alves, diretor do DN e diretor-geral editorial do Global Media Group, bem como por Amanda Lima, diretora-executiva do DN Brasil.A realização deste evento do DN Brasil insere-se numa das estratégias das marcas do universo DN, de estar perto dos leitores e promover fóruns de ideias e discussões sobre temas contemporâneos, tal como ocorre na Grande Conferência anual do DN e na Money Conference.O Fórum do Atlântico e da Lusofonia pretende explorar as possibilidades de aproximação entre empresas portuguesas e brasileiras, identificando oportunidades de negócio em áreas como energia, infraestruturas, tecnologia, turismo e economia do mar. O fórum procura também posicionar Portugal como uma plataforma estratégica para empresas portuguesas e europeias interessadas em entrar no mercado brasileiro, além de destacar o turismo como instrumento de crescimento económico e de reforço dos laços entre os dois países.O encontro reflete uma visão mais ampla do espaço atlântico, que inclui a cooperação com países africanos de língua portuguesa. O objetivo é discutir o potencial da Lusofonia como espaço de articulação económica e estratégica num contexto internacional multipolar.Além de debater os temas da comunidade brasileira em Portugal, o DN Brasil posiciona-se como uma ponte editorial lusófona e um espaço de debate sobre temas estratégicos, contribuindo para aproximar comunidades, dinamizar relações económicas e culturais e facilitar o diálogo entre os dois lados do Atlântico.As inscrições, gratuitas, podem ser feitas aqui.