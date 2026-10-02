Não é preciso viajar até a Alemanha para entrar no clima da Oktoberfest. Pelo terceiro ano consecutivo, a empresária brasileira Verônica Fernandes deixa as três cervejarias em clima de festa neste mês. "Há cerca de um mês que começamos a receber telefonemas de pessoas a perguntar quando começa, qual será a data e como podem programar a sua visita. Temos clientes que vêm de outras cidades especialmente para viver este momento conosco", destaca ao DN Brasil.Durante todo o mês de outubro, os três endereços em Lisboa (Delirium Café e Gulden Draak, em Picoas, e no Vasco da Gama) terão menus especiais, como joelho de porco, Schnitzel, salsichas alemãs e Spätzle. Além disso, todas as seis cervejas oficiais da Oktoberfest de Munique estarão disponíveis, como Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner, Spaten e Augustiner."Na Oktoberfest, temos ainda o prazer de apresentar as cervejas oficiais da festa alemã acompanhadas por uma gastronomia pensada para a ocasião. E gostamos de brincar um pouco com a tradição: pratos como o schnitzel, as salsichas alemãs ou o Eisbein fazem parte do imaginário da festa, mas cada uma das nossas casas dá a sua própria interpretação a esses clássicos", destaca a empresária, que comanda as lojas ao lado do marido, Neko Pedrosa.Três anos depois da festa e quase uma década depois da inauguração da Delirium, a brasileira comemora o resultado. "Perceber que aquilo que começou como uma iniciativa nossa se transformou num momento que os clientes esperam, procuram e já sentem como parte do seu próprio calendário", celebra. A Oktoberfest vai até o final do mês..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..No país do vinho, empresária brasileira já tem três cervejarias