Navio-Escola Brasil vai atracar em Lisboa com dia de visita aberto ao público

O Navio-Escola Brasil vai atracar no Terminal de Passageiros da Rocha Conde d’Óbidos, em Lisboa, e vai ficar aberto ao público no dia 23 de outubro, das 14h às 18h.A passagem da embarcação faz parte da 39ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha, momento no qual os futuros oficiais da Marinha do Brasil recebem formação profissional e cultural. Durante a viagem, os Guardas-Marinha têm aulas práticas de navegação, meteorologia, marinharia, operações navais, controle de avarias e administração naval, além de passarem por toda a fase de adaptação à vida de bordo.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A viagem começou em agosto e só deve terminar no dia 21 de dezembro. O "Brasil" saiu do porto de Natal, no Rio Grande do Norte, e já passou por Casablanca (Marrocos), Valência (Espanha), Toulon (França), Civitavecchia (Itália), Le Havre (França), Antuérpia (Bélgica), Oslo (Noruega), Gotemburgo (Suécia), Hamburgo (Alemanha), Londres (Grã-Bretanha).Depois de Lisboa, vai seguir viagem para Baltimore e Jacksonville, nos Estados Unidos, Cozumel (México), Cartagena (Colômbia) e volta ao Brasil por Belém, capital do Pará. Ao término do percurso, os Guardas-Marinha serão nomeados ao postos de Segundo-Tenente e designados para servirem em missões da Marinha por todo o país..A construção do Navio-Escola Brasil levou dois anos. No dia 23 de setembro de 1983, a embarcação foi lançada ao mar. "Ao longo de sua vida, o Navio tem recebido diversas atualizações tecnológicas com a finalidade de oferecer um padrão de excelência aos futuros Oficiais de Marinha. A maioria proveniente de projetos desenvolvidos tanto pela Marinha do Brasil quanto por empresas nacionais, destacando-se um sistema de simulação tática e treinamento, importante recurso instrucional de operações navais", informa a Marinha em nota.A tripulação conta com 31 Oficiais, 217 Praças e 140 Guardas-Marinha. Também embarcam um oficial do Exército Brasileiro, um da Força Aérea Brasileira, dois representantes da Marinha Mercante, além de Guardas-Marinha de Argentina, Bolívia, Chile, Egito, Japão, México, Paraguai, Portugal e Uruguai.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Exclusivo: veja como foi a visita do embaixador brasileiro em Portugal à estrutura de missão da AIMA.Como coches de 200 anos voltam à rua, mas sem tocar o chão? Veja a operação realizada pelo Museu Nacional