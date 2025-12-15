Migrações e pertencimento. Livraria Saudade promove evento sobre dia do imigrante

No Dia Internacional dos Migrantes, celebrado no dia 18 de dezembro, a Saudade Livraria vai promover o encontro “Migrações e laços de pertencimentos”, com entrada livre ao público. O tema será abordado pelo advogado André Lima e a escritora Cristina Fontenele, ambos colunistas do DN Brasil. O evento começa às 19h00, na sede da livraria.A proposta desta conversa é reflextir sobre os direitos das pessoas imigrantes e sobre os desafios de construir pertencimento atualmente, em um mundo marcado por desigualdades, violações de direitos fundamentais e pelo avanço da xenofobia. Estas situações são sentidas pela comunidade brasileira que vive em Portugal.O tema não é novo para nenhum dos colunistas. O advogado André Lima soluciona estes problemas através da lei, enquanto a escritora usa as palavras. Ela é autora do livro Um lugar para si: reflexões sobre lugar, memória e pertencimento.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Ao DN Brasil, o colunista ressalta que falar de imigração é, acima de tudo, falar sobre seres humanos. "Falar de migração é falar de pessoas, de caminhos e de direitos. No dia 18, na Saudade Livraria, vamos partilhar reflexões que ajudam a compreender o migrar para além dos números e das estatísticas, articulando os direitos humanos com as histórias reais de quem cruza fronteiras em busca de dignidade", destaca.Já Cristina ressalta ao jornal que o sentimento pertencimento faz parte da vida das pessoas. "O pertencimento é uma das grandes necessidades humanas - queremos fazer parte, seja da família, do grupo de amigos, de uma cultura. Nesse encontro, idealizado pela Saudade Livraria, um espaço que preza pela diversidade e polifonia, vamos dialogar como se constrói a pertença e como o Direito pode contribuir para a integração do migrante em outro país", destaca. Na análise da escritora, o processo é também "um sentimento margeado pelo concreto, pelo respeito aos direitos básicos da pessoa, permitindo que ela crie laços e construa nova vida".Citado em comunicado enviado ao DN Brasil, Jaime Mendes, sócio fundador da livraria, diz que o evento "está alinhado com o propósito da livraria que é conectar a diversidade de histórias, de culturas e de pessoas, mas que têm uma língua em comum – a Língua Portuguesa". A livraria, aberta recentemente, tem como foco a pluralidade de vozes, promovendo a literatura lusófona. O estabelecimento fica na Rua Melvin Jones, 6A, Lisboa.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Conheça a ‘Saudade’, a livraria de um emigrante retornado que só vende livros em português.Guia. Imigrantes podem participar da greve geral no dia 11?