Membro do PCC recorre à proteção internacional para não voltar ao Brasil. Justiça nega

Um pedido de proteção internacional. Essa foi a manobra jurídica invocada pelo brasileiro Ygor Daniel Zago, o “Hulk”, para evitar a extradição ao Brasil. “Hulk”, como é conhecido, está preso em Portugal desde novembro do ano passado e é suspeito de ser um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC).A proteção internacional é concedida em casos de “perseguição, guerra ou graves violações de direitos humanos”. Foi esse o argumento da defesa de Ygor para evitar seu envio ao Brasil.Foi uma batalha jurídica em mais de uma instância na justiça em Portugal. Inicialmente, o pedido de proteção internacional foi apresentado à Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), órgão responsável pelo processo. A agência, no entanto, negou o pedido.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!De acordo com informações fornecidas ao Lusa pelo Tribunal da Relação de Lisboa, o pedido foi “considerado infundado e excluído da proteção internacional”. Ainda assim, a defesa recorreu, levando o caso ao Supremo Tribunal de Justiça, que anulou a decisão da primeira instância.O argumento dos juízes foi o de que “não havia sido concedido ao requerido o direito de se pronunciar” sobre uma resposta das autoridades brasileiras. No entanto, o caso retornou ao Tribunal da Relação de Lisboa, que novamente confirmou a decisão: recusou a proteção internacional e manteve a extradição, ainda sem data confirmada.Operação em CascaisApesar de ostentar um longo historial criminal, o homem de 44 anos vivia tranquilamente num condomínio privado em Cascais, de onde continuava a gerir operações criminosas e a lavagem de milhões de euros oriundos do tráfico de droga e da fraude dos combustíveis no Brasil.“Hulk” foi condenado em 2014 a 29 anos de prisão no Brasil, pelo envolvimento num esquema transatlântico que ligava o PCC à máfia dos Balcãs. Detido em 2021, ficou a aguardar decisão de recurso em liberdade e, em 2023, as autoridades revelaram que era também o principal responsável pela lavagem de dinheiro do PCC no chamado “esquema do metanol”, uma fraude milionária baseada na adulteração de combustíveis através da adição deste composto químico à gasolina.Depois de fugir do Brasil através do Peru, “Hulk” seguiu para Itália e, em maio de 2025, veio para em Portugal. A companheira, Fernanda, de 40 anos, chegou dois meses depois. Ambos viviam sem mandados de detenção ativos na altura da chegada, o que lhes permitiu movimentar-se livremente até à emissão de um mandado internacional solicitado pelas autoridades brasileiras.*Com Lusaamanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiro começa a ser julgado pelo assassinato do jovem Manu, em Braga.PJ já deteve este ano 24 condenados e procurados pela Justiça brasileira