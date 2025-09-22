Maria Luiza Jobim apresenta show intimista com participação de Zambujo em Lisboa

Maria Luiza Jobim terá, no mês de outubro, um show especial. A artista se apresentará no emblemático Teatro Tivoli BBVA, com a participação especial do cantor português António Zambujo. “Um encontro único entre Brasil e Portugal”, afirma o anúncio do espetáculo, marcado para o dia 13 de outubro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A cantora tem conquistado público e crítica com os álbuns Casa Branca (2019) e Azul (2023) — este último com colaborações de artistas como Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhotto. O talento de Maria também está no DNA: ela é filha do renomado Tom Jobim. O estilo da brasileira é definido como “intimista, cruzando eletrônica, MPB e poesia contemporânea”.Os organizadores do show destacam que “a participação de António Zambujo acrescenta um brilho especial a esta estreia”. O artista português é reconhecido como uma das vozes mais importantes da música contemporânea em Portugal e está em processo de gravação de um novo disco.O álbum é intitulado Oração ao Tempo, nome de uma canção de Caetano Veloso. Inclusive, o aclamado cantor brasileiro gravou um dueto especial com Zambujo para o álbum. A data de lançamento ainda não está prevista.Os ingressos para a apresentação de Maria Luiza Jobim já estão à venda online, com valores entre 15 e 25 euros. O espetáculo terá início às 21h30, com abertura das portas às 20h30.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil e Portugal em sintonia: Caetano e Zambujo em novo dueto.Tim Bernardes traz espetáculo orquestral inédito a Lisboa e Porto em novembro