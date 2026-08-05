O Cinecapitólio Rooftop, em Lisboa, dá início nesta quarta-feira (5) a um ciclo dedicado ao cinema brasileiro contemporâneo. Até o dia 26 de agosto, o espaço exibirá quatro produções que marcaram diferentes momentos da cinematografia nacional, reunindo obras premiadas e de grande sucesso de público em sessões ao ar livre.A abertura da programação será já hoje com a exibição de "Estômago" (2007), dirigido por Marcos Jorge. A projeção está marcada para às 21h30 e ainda há ingressos disponíveis para venda.A tragicomédia de Marcos Jorge acompanha a trajetória de Raimundo Nonato, um homem que deixa o nordeste do Brasil em busca de uma vida melhor e acaba descobrindo na gastronomia da cidade grande um novo rumo para a própria vida. O filme recebeu 15 indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e é considerado um dos títulos mais celebrados do cinema nacional dos anos 2000.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Na sequência, o ciclo exibirá "Central do Brasil", de Walter Salles, no dia 12 de agosto; "Tropa de Elite", de José Padilha, vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim, em 19 de agosto; e encerrará a programação, no dia 26, com o multipremiado "Ainda Estou Aqui", também de Walter Salles. Inspirado na história de Eunice Paiva, o longa tornou-se, em 2025, o primeiro filme brasileiro a conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional.Segundo a organização, o objetivo é celebrar a riqueza e a diversidade do cinema brasileiro em uma experiência ao ar livre no terraço do Capitólio. A curadoria do ciclo é assinada pelo jornalista e crítico de cinema Rui Pedro Tendinha, colaborador do Expresso, da TSF e da SIC Radical, além de criador do projeto Cinetendinha.As sessões acontecem sempre às quartas-feiras, às 21h30, no Cinecapitólio Rooftop, no Parque Mayer, em Lisboa. O espaço conta com espreguiçadeiras, fones de ouvido individuais, serviço de bar e pipoca. Os ingressos custam €14 e podem ser adquiridos através deste link..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Karim Aïnouz: "Hoje, quando alguém fala em cinema brasileiro, já existe uma simpatia espontânea".Wagner Moura: “Quanto mais democrático for o governo, mais ele vai entender que cultura é importante”