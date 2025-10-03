Jornalista brasileiro inaugura exposição em Coimbra sobre ritual indígena do Xingu

O fotógrafo, jornalista e documentarista brasileiro, Fernando Mattar, inaugura neste sábado (4), em Coimbra, a exposição “Quando a Terra dança: o Jawari dos povos do Alto Xingu”, que marca a sua primeira apresentação na Europa. A mostra ocorre na Casa da Cidadania da Língua e resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Coimbra e a Associação Portugal-Brasil 200 anos. A entrada é gratuita."O Jawari não é apenas um ritual, é um encontro profundo entre vida e memória. Fotografar e filmar este momento no Alto Xingu foi também participar dele. Agora, ao compartilhar estas imagens na Europa, espero que cada visitante sinta o mesmo: que dançar com a Terra é aprender a respeitar o outro e a encontrar equilíbrio na diferença", declarou em nota o jornalista..As imagens foram captadas por Mattar em junho de 2024, durante o ritual Jawari, realizado nas comunidades Kuikuro e Kalapalo da aldeia Ipatse, no Território Indígena do Xingu, em Mato Grosso. Também conhecido como Hagaka na língua Kuikuro, o Jawari é considerado uma das celebrações mais complexas do Alto Xingu, combinando luto e festa, guerra e paz, num sistema de transmissão de valores ancestrais que envolve dança, canto, pintura corporal e mediação cultural.A curadoria da mostra é assinada por Ângela Berlinde, responsável por organizar o material em torno de uma experiência que aproxima Coimbra do Xingu. Para José Manuel Diogo, presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos, uma pessoa fundamental para a realização da mostra que se inicia no sábado. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"Esta exposição só é possível porque tem na Ângela Berlinde uma curadora capaz de transformar a documentação em revelação. Ela fez do olhar um gesto político e poético, criando uma narrativa que une Coimbra ao Xingu e Portugal ao Brasil. Ao lado do talento de Fernando Mattar e da generosidade dos povos indígenas, Ângela soube construir pontes, lembrando-nos que a arte é sempre também um ato de cidadania”, assinalou. .Com 35 anos de carreira no jornalismo e no documentário, Fernando Mattar dirigiu projetos premiados e trabalhos de impacto internacional, sempre ligados à relação entre narrativa, imagem e patrimônio cultural. A exposição Casa da Cidadania da Língua fica na Rua João Jacinto, número 8, em Coimbra. A inauguração de "Quando a Terra Dança" está marcada para às 16h.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Conheça a Brisa, galeria idealizada por casal de brasileiros em Lisboa.Nova casa da cerâmica em Portugal, Albuquerque Foundation abre as portas em Sintra neste sábado