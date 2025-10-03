DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Uma das fotografias de Fernando Mattar que estará exposta em Coimbra.
DN Brasil

Jornalista brasileiro inaugura exposição em Coimbra sobre ritual indígena do Xingu

“Quando a Terra dança” apresenta registos do Jawari com fotografias de Fernando Mattar e curadoria de Ângela Berlinde.
Publicado a

O fotógrafo, jornalista e documentarista brasileiro, Fernando Mattar, inaugura neste sábado (4), em Coimbra, a exposição “Quando a Terra dança: o Jawari dos povos do Alto Xingu”, que marca a sua primeira apresentação na Europa. A mostra ocorre na Casa da Cidadania da Língua e resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Coimbra e a Associação Portugal-Brasil 200 anos. A entrada é gratuita.

"O Jawari não é apenas um ritual, é um encontro profundo entre vida e memória. Fotografar e filmar este momento no Alto Xingu foi também participar dele. Agora, ao compartilhar estas imagens na Europa, espero que cada visitante sinta o mesmo: que dançar com a Terra é aprender a respeitar o outro e a encontrar equilíbrio na diferença", declarou em nota o jornalista.

Fernando Mattar.

As imagens foram captadas por Mattar em junho de 2024, durante o ritual Jawari, realizado nas comunidades Kuikuro e Kalapalo da aldeia Ipatse, no Território Indígena do Xingu, em Mato Grosso. Também conhecido como Hagaka na língua Kuikuro, o Jawari é considerado uma das celebrações mais complexas do Alto Xingu, combinando luto e festa, guerra e paz, num sistema de transmissão de valores ancestrais que envolve dança, canto, pintura corporal e mediação cultural.

A curadoria da mostra é assinada por Ângela Berlinde, responsável por organizar o material em torno de uma experiência que aproxima Coimbra do Xingu. Para José Manuel Diogo, presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos, uma pessoa fundamental para a realização da mostra que se inicia no sábado.

"Esta exposição só é possível porque tem na Ângela Berlinde uma curadora capaz de transformar a documentação em revelação. Ela fez do olhar um gesto político e poético, criando uma narrativa que une Coimbra ao Xingu e Portugal ao Brasil. Ao lado do talento de Fernando Mattar e da generosidade dos povos indígenas, Ângela soube construir pontes, lembrando-nos que a arte é sempre também um ato de cidadania”, assinalou. 

Cartaz do evento em Coimbra.

Com 35 anos de carreira no jornalismo e no documentário, Fernando Mattar dirigiu projetos premiados e trabalhos de impacto internacional, sempre ligados à relação entre narrativa, imagem e patrimônio cultural. A exposição Casa da Cidadania da Língua fica na Rua João Jacinto, número 8, em Coimbra. A inauguração de "Quando a Terra Dança" está marcada para às 16h.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
