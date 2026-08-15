Depois de adiarem os shows de março, a histórica banda brasileira IRA! vai se apresentar pela primeira vez em Portugal no próximo mês de outubro. As apresentações fazem parte da turnê que celebra os 45 anos de carreira do grupo, um dos nomes centrais do rock brasileiro desde os anos 1980, e marcam a estreia do IRA! em palcos portugueses, em Lisboa e no Porto.A passagem pelo país começa no dia 2 de outubro, em Lisboa, e segue para Lisboa no dia seguinte (3). As apresentações integram a agenda comemorativa da banda, que ao longo de mais de quatro décadas construiu uma trajetória marcada por discos populares, repertório reconhecível e forte ligação com o público brasileiro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppFormado em São Paulo, em 1981, o IRA! surgiu no contexto da explosão do rock nacional dos anos 80, misturando rock, punk e new wave. Liderado por Nasi, nos vocais, e Edgard Scandurra, na guitarra, o grupo consolidou-se como referência do gênero, com músicas que atravessaram gerações e seguem presentes na memória afetiva do público.No repertório, não devem faltar clássicos como “Núcleo Base”, “Mudança de Comportamento”, “Tolices”, “Envelheço na Cidade”, “Dias de Luta”, “Tarde Vazia”, “O Girassol”, “Eu Quero Sempre Mais” e “Flores em Você”, canções que ajudaram a definir o som e a identidade do IRA! no cenário do rock brasileiro.O show no Porto acontece às 19h, no Mercado Ferreira Borges, com ingressos a partir de €35. Em Lisboa, a apresentação está marcada para às 20h, no Lisboa Ao Vivo (LAV), em Marvila. A produção é da Joyride Produções e os ingressos estão disponíveis para venda através deste link. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”