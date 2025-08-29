DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Interculturalidade: evento em Braga reúne advogados brasileiros e portugueses
Interculturalidade: evento em Braga reúne advogados brasileiros e portugueses

Advogadas brasileiras Priscila Narazeth e Joise Leal estão confirmadas, além do especialista brasileiro em previdência Rodrido Joaquim.
Advogadas e advogados do Brasil que atuam em Portugal estarão em destaque no European Law Summit, que será realizado na próxima semana em Braga. O congresso vai reunir também advogados portugueses e profissionais vindos de vários países para discutir diversos temas do direito.

O tema será "O Direito no Século XXI: Desafios e Tendências". De acordo com os organizadores, os objetivos do evento são a promoção da interculturalidade entre Brasil e Portugal, promover uma visão global da profissão e inclusão.

Entre as palestras confirmadas, está a de Joise Leal, especialista em Direito Civil, Imobiliário, Sucessório e Internacional e Priscila Nazareth, colunista do DN Brasil e especialista em Direito Internacional Privado, com forte atuação na área de imigração. Rodrigo Joaquim, especialista em Previdência e que acaba de lançar um livro sobre o tema, é outra presença confirmada. Miguel Brito, Nelson Tereso, Fagner Sandes, Tiago Matos são outros dos palestrantes.

Os profissionais brasileiros são maioria entre os inscritos na Ordem dos Advogados (OA) de Portugal. Recentemente, a presidência da OA realizou uma sessão aberta, por uma iniciativa pedida por advogadas brasileiras.

A dificuldade em aceder aos serviços públicos dominou a discussão, especialmente entre os advogados imigrantes, mas não só. Foi uma reclamação geral. A Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) foi a entidade pública com mais queixas dos profissionais, como a dificuldade em obter informação, recusa de entrada nas lojas AIMA, não ver facultado o livro amarelo de reclamações, não atendimento em marcações prévias e inconsistências nas informações e processos.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal.
