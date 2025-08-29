Interculturalidade: evento em Braga reúne advogados brasileiros e portugueses

Advogadas e advogados do Brasil que atuam em Portugal estarão em destaque no European Law Summit, que será realizado na próxima semana em Braga. O congresso vai reunir também advogados portugueses e profissionais vindos de vários países para discutir diversos temas do direito.O tema será "O Direito no Século XXI: Desafios e Tendências". De acordo com os organizadores, os objetivos do evento são a promoção da interculturalidade entre Brasil e Portugal, promover uma visão global da profissão e inclusão. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Entre as palestras confirmadas, está a de Joise Leal, especialista em Direito Civil, Imobiliário, Sucessório e Internacional e Priscila Nazareth, colunista do DN Brasil e especialista em Direito Internacional Privado, com forte atuação na área de imigração. Rodrigo Joaquim, especialista em Previdência e que acaba de lançar um livro sobre o tema, é outra presença confirmada. Miguel Brito, Nelson Tereso, Fagner Sandes, Tiago Matos são outros dos palestrantes.Os profissionais brasileiros são maioria entre os inscritos na Ordem dos Advogados (OA) de Portugal. Recentemente, a presidência da OA realizou uma sessão aberta, por uma iniciativa pedida por advogadas brasileiras.A dificuldade em aceder aos serviços públicos dominou a discussão, especialmente entre os advogados imigrantes, mas não só. Foi uma reclamação geral. A Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) foi a entidade pública com mais queixas dos profissionais, como a dificuldade em obter informação, recusa de entrada nas lojas AIMA, não ver facultado o livro amarelo de reclamações, não atendimento em marcações prévias e inconsistências nas informações e processos.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulado do Brasil em Lisboa intensifica combate à violência contra mulheres.Brasil Origem Week: Lisboa sedia fórum internacional gratuito sobre turismo