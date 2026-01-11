O que o Presidente de Portugal pode (e não pode) fazer e como isso impacta a vida dos imigrantes

No dia 16 de julho de 2024, semanas após o fim das manifestações de interesse, uma declaração do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa gerou esperança entre a comunidade imigrante em Portugal. Na ocasião, o chefe de Estado afirmou que o fim das manifestações de interesse era "temporário", algo que já havia mencionado dois dias antes em uma reunião com associações de imigrantes sobre o tema.A declaração de Marcelo foi recebida com alegria por muitos brasileiros, que comentaram nas redes sociais frases como "se o Presidente disse, é certo" e "graças a Deus, é só esperar". Mais de um ano e meio depois, a manifestação de interesse não voltou. Isso só poderia acontecer se o Governo assim decidisse, não o Presidente, porque ele não tem poderes para isso.A confusão ocorreu porque, no Brasil, o Presidente tem poder executivo direto sobre muitas políticas públicas, situação totalmente diferente de Portugal, que adota um sistema de semipresidencialismo. No próximo domingo, 18 de janeiro, será eleito o novo Presidente (o voto antecipado ocorre neste domingo para quem se inscreveu).Mas então, quais são os poderes do Presidente? E como isso pode afetar a vida dos imigrantes em Portugal? O DN Brasil explica neste Guia do Imigrante.Portugal possui um Presidente e um primeiro-ministro. O Presidente é eleito diretamente pelo povo, com voto nominal. O primeiro-ministro, por sua vez, é indicado pelo Presidente com base na composição do Parlamento, que é definido pelas eleições legislativas (em que as pessoas votam nos partidos, não nos candidatos). O partido ou coligação que tiver mais cadeiras no Parlamento normalmente permite que o Presidente indique o líder desse grupo como primeiro-ministro, a pessoa que governa o país no dia a dia.Uma das funções mais importantes do Presidente é indigar (nomear) o primeiro-ministro. Outro poder relevante é a possibilidade de demitir o Governo, caso haja uma crise política grave; nesse caso, o Presidente deve convocar novas eleições. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppOutra função do Presidente é promulgar leis aprovadas pelo Parlamento, sejam elas propostas por partidos ou pelo Governo, além de decretos-leis, que não precisam de aprovação parlamentar, como foi o caso do fim das manifestações de interesse. Neste exemplo, Marcelo promulgou o decreto em poucas horas, por isso a decisão teve quase efeito imeditado. Todas essas normas só entram em vigor após a aprovação do Presidente.O Presidente também pode vetar leis por discordância política. Quando isso ocorre, a lei retorna ao Parlamento, que deve revotar o texto. O Presidente, no entanto, não pode vetar duas vezes o mesmo diploma sem alterações. Marcelo Rebelo de Sousa não utilizou o veto político em nenhuma lei relacionada à imigração.Outra ferramenta importante do Presidente é o envio de leis ao Tribunal Constitucional (TC). Nesse caso, não se trata de um veto direto, mas de uma consulta para verificar se a lei respeita os princípios da Constituição. Foi o que Marcelo fez com a Lei dos Estrangeiros. O Tribunal considerou alguns pontos inconstitucionais, e o Presidente devolveu a lei ao Parlamento para ajustes. Após a revisão, a nova versão foi promulgada, tornando-se lei.De forma prática, esse processo não travou a implementação das mudanças, mas prolongou a discussão, dando mais tempo aos imigrantes afetados. Um exemplo é que houve mais tempo para entrar com pedidos de visto de procura de trabalho, suspensos logo após a nova lei entrar em vigor, no dia 23 de outubro.Por fim, é missão do Presidente representar o Estado português, o que é relevante para acordos bilaterais. Ou seja, a relação do Presidente com o Brasil, por exemplo, é importante para a diplomacia e ações em prol das comunidades imigrantes.O que o Presidente não pode fazerCriar leis;Desfazer medidas do Governo (como restaurar a manifestação de interesse);Decidir regras de imigração diretamente;Governar o dia a dia do país.Em resumo, o Presidente de Portugal não governa o país, mas tem o poder de influenciar, travar ou acelerar decisões políticas que afetam diretamente a vida dos imigrantes.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Radiografia de 500 dias na mudança da política migratória em Portugal .Novo acordo sobre CNH de brasileiros ainda sem efeitos práticos em Portugal