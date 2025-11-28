Grupo Mulheres do Brasil Lisboa promove caminhada pelo fim da violência de gênero

Pelo oitavo ano seguido, o núcleo de Lisboa do grupo Mulheres do Brasil vai sair às ruas de Lisboa para protestar pelo fim da violência de gênero. A iniciativa é chamada de "8ª Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Crianças". Balões laranjas, camisetas com frases temáticas, cartazes e distribuição do violentômetro fazem parte da caminhada. O objetivo é sensibilizar a sociedade e reforçar o compromisso coletivo no combate à violência contra mulheres e crianças.O evento vai ocorrer no dia 30 de novembro, com saída no Jardim da Torre de Belém e percurso ao longo da margem do rio Tejo. De acordo com comunicado enviado ao DN Brasil, a atividade contará com um trajeto total de quatro quilômetros, indo do Jardim da Torre de Belém até o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT). Depois, regressam ao ponto de partida.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A previsão é de que a caminhada dure aproximadamente 1h30, com chegada por volta das 11h30. Na volta, será realizado um momento de acolhimento.O grupo orienta que as pessoas participantes estejam atentas às condições climáticas. A previsão de domingo indica um dia ensolarado, com temperaturas entre 9°C e 16°C. Como o vento pode aumentar a sensação de frio, recomenda-se o uso de roupas quentes. A paleta de cores do evento será laranja, preto e branco. Outra recomendação é de usar roupas e um calçado confortável.Segundo a organização, a presença de cada pessoa ajuda a dar visibilidade à causa e fortalecer a luta por um futuro mais seguro e igualitário para as mulheres e crianças. 📞 Precisa de ajuda?Em Portugal: Ligue 112 ou 800 202 148 (linha gratuita, 24h/dia).Envie SMS para 3060 com a palavra SOS".amanda.lima@dn.pt.\nO DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulado do Brasil em Lisboa intensifica combate à violência contra mulheres."Crimes anunciados". Portugal regista 24 assassinatos de mulheres e 40 tentados por homens este ano