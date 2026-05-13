Fundado por carioca, Cachaça Fest volta a Lisboa com degustações e programação cultural dedicada ao destilado

A partir deste sábado (16) até a sexta-feira da próxima semana (22), Lisboa recebe a segunda edição do Cachaça Fest, festival dedicado à cachaça que reúne produtores brasileiros, bartenders, especialistas e profissionais do setor em uma programação espalhada por diferentes pontos da capital portuguesa e de Cascais. Integrado ao Lisbon Bar Show, principal evento de coquetelaria da Península Ibérica, o festival terá degustações, painéis, experiências gastronômicas, atrações culturais e uma competição internacional de cocktails. Segundo a organização, o evento é hoje o maior dedicado exclusivamente à cachaça na Europa. Entre as marcas confirmadas estão Maxcana, 7 Engenhos, Engenho Cantareira, Matriarca, Divina Cana, Mipibu, Soledade e Quero Chuva.A abertura oficial acontece no sábado (16), na sede da ApexBrasil, em Lisboa, com a inauguração da exposição fotográfica “Cachaças do Rio – Destilando Sabor e Cultura, Ontem, Hoje e Sempre”, que ficará aberta ao público durante os dias do festival. No mesmo dia, o Palaphita Cascais recebe workshops de samba e apresentações musicais. A programação cultural continua no fim de semana com almoço harmonizado, cocktails preparados com cachaça, apresentações de forró, capoeira, frevo e maracatu, além de uma loja temporária da Casa Cachaça com venda de rótulos participantes do evento.A agenda também inclui atividades voltadas ao mercado e à formação profissional. Na segunda-feira (18), a Livraria da Travessa, no Príncipe Real, recebe o lançamento do livro “Guia Mapa da Cachaça”, do pesquisador Felipe Jannuzzi, referência no estudo técnico e sensorial da bebida no Brasil. Na mesma noite, o restaurante Zazah promove um jantar harmonizado com pratos preparados para acompanhar cocktails e diferentes rótulos de cachaça. Já entre os dias 19 e 20, o festival integra a programação oficial do Lisbon Bar Show, no Parque das Nações, com dois painéis dedicados ao envelhecimento da cachaça e à expansão do destilado brasileiro no mercado europeu. O evento também realiza a final da primeira edição do Cachaça Fest Competition, competição internacional voltada a bartenders e mixologistas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O festival foi criado pela empresária carioca Raquel Lopes, fundadora da Casa Cachaça e da importadora BRZ Select, empresa que atua na distribuição de cachaças artesanais e ingredientes brasileiros na Europa. Portugal funciona atualmente como base da operação da marca no continente, que também desenvolve ações em países como Espanha, França, Irlanda e Itália. Além da cachaça, a empresa trabalha com produtos ligados à gastronomia brasileira, como tucupi, dendê, leite de coco artesanal e jambu.O encerramento do Cachaça Fest será no dia 22 de maio, no bar Da Cana, em Santos, com uma noite de cocktails e pizzas produzidas com massa de cachaça em parceria com a Pizzas Finas da Lapa. A programação completa acontece em Lisboa, Cascais e no Parque das Nações, passando por espaços como ApexBrasil, Palaphita Cascais, Livraria da Travessa, restaurante Zazah, Lisbon Bar Show, Embaixada do Brasil e o bar Da Cana. Mais informações podem ser consultadas nas redes sociais da Casa Cachaça..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.