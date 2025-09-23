Filha de Seu Jorge, a promissora Flor se apresenta em Portugal em turnê com quatro shows

A artista brasileira Flor, filha de Seu Jorge, tem um show marcado em Portugal no próximo mês. A cantora vai se apresentar no auditório Solar da Música Nova, em Loulé, no Algarve. O show tem um motivo ainda mais especial: celebrar os 35 anos da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).O show faz parte de uma programação de quatro apresentações em Portugal: no dia 5 de outubro, na Madeira; no dia 10, no Porto, no palco do Plano B; no festival MIL em Lisboa, no dia 11; e no Mate Festival em Coimbra, em 23 de outubro.Flor, de 22 anos, é descrita como "uma das vozes mais promissoras da nova geração da música brasileira" e dona de uma "sonoridade própria e uma presença de palco cativante". Nos últimos meses, ela tem se apresentado em eventos no Brasil, tanto sozinha quanto ao lado do pai, Seu Jorge, que esteve em Portugal no mês passado.Com o talento na família, a brasileira começou a compor ainda criança, e uma de suas primeiras músicas foi gravada recentemente por Marisa Monte. Neste ano, Flor foi um dos destaques do festival americano SXSW. Morando nos Estados Unidos há anos, suas composições unem variadas referências, como as raízes brasileiras e afro e a música negra americana, como hip-hop, jazz, pop e R&B. "Flor acredita que sua música pode ressoar entre culturas e busca se conectar com artistas ao redor do mundo, compartilhando suas vivências enraizadas nas heranças afro-brasileira e americana. Para Flor, música é elevação e unidade", explica o comunicado de divulgação do show em Loulé.Os ingressos estão à venda por cinco euros e podem ser comprados aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil e Portugal em sintonia: Caetano e Zambujo em novo dueto.Imigração é o grande assunto do nosso tempo, diz rapper brasileiro Don L