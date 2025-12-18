"Fica, Imigrante" é a nova plataforma digital sobre direitos dos estrangeiros em Portugal

"Fica, Imigrante". Este é o nome do novo projeto destinado a imigrantes que vivem em Portugal. “É uma plataforma digital com informação prática para pessoas imigrantes em Portugal: direitos, caminhos, documentos, redes e recursos”, descreve o primeiro post da iniciativa.O objetivo é “transformar dúvidas e urgências reais em informação organizada, orientação prática, acesso a redes de apoio e autonomia no dia a dia”. O “Fica, Imigrante” é promovido pelo Instituto UM, o primeiro think-and-do tank de Portugal, criado por Heitor Arielle Sensi e Heitor Cavalcanti de Albuquerque, ambos imigrantes.O lançamento oficial será no dia 12 de janeiro, na Fábrica Braço de Prata. Aliás, foi lá que o projeto nasceu. Segundo João Inneco, produtor cultural do espaço, a ideia inicial era fazer um guia de bolso do imigrante, uma versão atualizada do documento que ele e Heitor tinham criado em 2018.A ideia foi levada ao LAB Imigrante, um dos eventos que fazem parte da Segunda Baderna, que ocorre sempre às segundas-feiras na Fábrica Braço de Prata. Nas conversas, ficou claro que um guia de bolso não daria conta da realidade atual de Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!“O encontro desvelou um novo caminho, maior, digital, uma campanha, não só um objeto, mas de fato uma ferramenta de usabilidade mais contemporânea”, conta João ao DN Brasil. O imigrante, que está há mais de seis anos em Portugal, acredita que este é o momento, por sentir “um clima social de hostilidade e intolerância”.As constantes mudanças recentes na legislação também motivaram a iniciativa. “As questões jurídicas, legislativas e burocráticas nos vulnerabilizam profundamente; é um momento de vulnerabilização, de medo, de isolamento”, relata. Os encontros às segundas também surgiram como um espaço de acolhimento, reflexão e diversão.Quando o site for lançado, as pessoas vão encontrar guias informativos sobre as mudanças na lei e caminhos para conseguir apoio jurídico e psicológico acessível ou gratuito. O projeto está em busca de voluntários para esses serviços.Além de uma plataforma digital, o objetivo é que o “Fica, Imigrante” também ocupe o espaço público, com ações de integração e conscientização. “A quem interessa a desmobilização? A nós interessa a mobilização das pessoas”, reforça o produtor cultural.. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiros criam o Instituto UM, o primeiro ‘think-and-do tank’ de Portugal, com primeiro projeto sobre imigração.Burocracia, xenofobia e mudanças nas leis motivam saída de estrangeiros do país