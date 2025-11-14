Feira de emprego para imigrantes da CPLP marca lançamento de novo projeto no Porto

Um novo projeto será lançado na próxima semana no Porto, com o objetivo de criar oportunidades de trabalho para jovens da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) na região Norte de Portugal. Uma das atividades deste lançamento será uma feira de emprego com empresas parceiras da iniciativa.Chamado Madrilusa, o projeto foi criado pela Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria (ADRITEM). A programação de inauguração está marcada para o dia 20 de novembro, das 14h00 às 17h30, no auditório do ISLA Gaia, em Vila Nova de Gaia. O evento de abertura tem como lema “Construir Pontes, Criar Futuro”.Segundo comunicado da associação, a feira de emprego será "dinamizada pela plataforma exclusiva do projeto Madrilusa, que realizará um match automático entre as vagas das empresas parceiras e as competências dos imigrantes, facilitando entrevistas no próprio dia e o encaminhamento para processos de recrutamento". No local também haverá apoio na elaboração de currículos e orientação para identificação e apresentação de competências.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A programação da tarde inclui ainda showcooking multicultural, mostra de artesanato tradicional, performance teatral da Plataforma Madrilusa e atuações musicais da NOA, culminando num momento festivo com DJ, descrito como “uma celebração vibrante da diversidade cultural e da criatividade lusófona”.Segundo Teresa Pouzada, membro da direção da associação, um dos focos é a integração. “O Madrilusa nasce da convicção de que a lusofonia é uma força viva, feita de pessoas, culturas e territórios que crescem juntas. Queremos transformar a diversidade em oportunidade e a integração em caminho de progresso partilhado. Mais do que um projeto, o Madrilusa é um movimento que posiciona a lusofonia como um espaço dinâmico de inovação, identidade e progresso coletivo”, afirma.O projeto Madrilusa já foi distinguido com uma menção honrosa pelo Prémio Cidadania e Território e venceu a 7ª edição dos Prémios Caixa Social.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Procurando emprego? Vagas para reforços de Natal já estão abertas em Portugal.Nova Lei da Nacionalidade está na mesa do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa