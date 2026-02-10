Família de brasileiro desaparecido no Douro cria vaquinha para custear despesas e acompanhar investigação

A família de Euzébio Souza da Silva Filho, brasileiro desaparecido no rio Douro desde o dia 30 de janeiro, lançou uma vaquinha solidária para arrecadar recursos destinados ao acompanhamento do caso em Portugal. A campanha ganhou força após a localização de um corpo no último domingo, 8 de fevereiro, na praia dos Salgueiros, em Vila Nova de Gaia, que, segundo indicavam as autoridades, poderia ser o de Euzébio. Através de uma publicação nas redes sociais, a família do brasileiro confirmou a morte de Euzébio na manhã desta terça-feira (10).Intitulada “Todos por Euzébio - Uma família precisa atravessar o oceano por justiça”, a mobilização destaca que os familiares enfrentam dificuldades financeiras para lidar com os desdobramentos do caso à distância. O pedido de ajuda é voltado para deslocamento até Portugal, despesas com documentação, investigação junto às autoridades e custos emergenciais e legais.Segundo a descrição da campanha, Euzébio, brasileiro, baiano, atleta de remo e trabalhador em Portugal, sofreu um grave acidente no rio Douro enquanto estava a bordo de uma embarcação. Desde o desaparecimento, amigos e familiares vêm pressionando por respostas e tentando acompanhar de perto as diligências conduzidas pelas autoridades portuguesas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppA vaquinha informa que qualquer valor é bem-vindo e que a arrecadação também permite que um familiar esteja presente em Portugal neste momento delicado, acompanhando os procedimentos oficiais e as providências legais necessárias. A organização do apoio financeiro é feita diretamente pela família.As contribuições podem ser realizadas via Pix, utilizando a chave resgate.euzebiofilho@gmail.com, indicada como canal oficial da campanha e também por transferência bancária. Um QR Code também foi disponibilizado para facilitar as doações, especialmente para quem está no Brasil.O material divulgado nas redes sociais reforça que o apoio não se limita a contribuições financeiras. Após confirmar a partida de Euzébio, a família pede justiça e pede que a campanha seja compartilhada, como forma de ampliar o alcance da mobilização e garantir visibilidade ao caso. “A luta continua”, diz a mensagem que acompanha a divulgação da vaquinha. Mais informações através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Corpo é encontrado em Gaia. Supeita-se que seja de brasileiro desaparecido no Douro.Vaquinha 'online' busca recursos para translado de brasileira vítima de câncer raro