Brasileiro disputa direção de núcleo de Direito na Universidade de Coimbra. "Racismo tem sido presente"

O brasileiro George Biancardini, de 22 anos, lidera uma lista que vai disputar a direção do Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade de Coimbra (UC). Com o objetivo de "trazer mais representatividade de alunos estrangeiros", o jovem conta ao DN Brasil que "esta é apenas a segunda vez na história, em 26 anos, que há uma lista encabeçada por brasileiros".Do total de integrantes da chapa candidata, 15% são alunos estrangeiros, naturais do Brasil, Guiné-Bissau e Timor Leste.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Natural da cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, George entrou na licenciatura em Direito na UC através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Atualmente no último ano do curso, o jovem esteve envolvido anteriormente no Núcleo de Estudantes. Depois do recente episódio em que circulou, num grupo de alunos no WhatsApp, um áudio com conteúdo racista e misógino, a decisão de compor uma lista própria se consolidou. "Já tinha um sonho pessoal de avançar com a candidatura, mas vendo essas questões de não haver um posicionamento do Núcleo frente àquilo [caso do áudio], optamos por trazer essa questão, colocar ali em pauta temas mais sensíveis e não ter medo de nos posicionarmos em defesa dos estudantes", explica.O estudante lamenta a falta de "fiscalização dos grupos no WhatsApp, porque esses grupos são grupos de turmas e, ao nosso ver, devem ser regularizados por membros do Núcleo".O envio do áudio de cerca de cinco minutos, com insultos dirigidos a mulheres, estrangeiros e pessoas negras, além de imagens com apologia ao nazismo, segundo George, não é um episódio isolado e a sua proposta para a direção do órgão envolve adotar protocolos para conscientização dos alunos e celeridade de medidas internas da universidade."Eu já vi cada coisa horrenda em grupo de turma. Se fosse alguém do Núcleo a cuidar, apagava na hora e depois retratava em plenário, fazia essas queixas à Provedoria do Estudante, fazer todo esse intermédio, demostrar que essas ações têm que ser responsabilizadas. A questão do racismo tem sido presente na nossa universidade, não foi o primeiro caso, mas queremos que seja o último", diz o aluno.As eleições para o órgão, que foi fundado nos anos 2000 e representa os mais de três mil estudantes da Faculdade de Direito, vão ser realizadas no próximo dia 12 de maio..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulado do Brasil em Lisboa prorroga inscrições de concurso voltado a estudantes em Portugal.Conheça as 35 instituições em Portugal que aceitam brasileiros com a nota do ENEM