A seleção portuguesa de futebol masculino acaba de entrar para o top 5 da FIFA no ranking das melhores do mundo, subindo duas posições e assumindo o posto que era do Brasil.De acordo com a atualização do ranking feita esta segunda-feira, 5 de outubro, Portugal saiu do 7º para o 5º lugar, enquanto o Brasil desceu para 6º. O pulo da equipe liderada pelo técnico Jorge Jesus vem depois de uma sequência de quatro vitórias, nas últimas semanas, pela Liga das Nações, que deram 19,84 pontos à seleção das quinas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Brasil até goleou a Índia no último amistoso, mas o peso do adversário rendeu apenas 0,60 pontos aos canarinhos. Os outros dois resultados recentes, o empate e a vitória sobre a Austrália, renderam apenas 1,59 pontos à seleção.Confira o top 6 do ranking atualizado.Crise com CR7A boa subida de Portugal é vista como uma belo começo de percurso para Jorge Jesus, que estreou à frente da equipe justamente no primeiro jogo pela Liga das Nações, contra o País de Gales, em setembro. No entanto, a liderança do ex-Flamengo tem sido marcada pela polêmica saída de Cristiano Ronaldo. O jogador decidiu abandonar a seleção, sem dar explicações, antes da quarta partida, na semana passada, depois de ter amargado o banco de reservas no jogo anterior e de ter levantado suspeitas de desentendimento com o técnico.Tanto a Federação Portuguesa de Futebol quando Jorge Jesus deram a entender, em declarações públicas, que a porta de seleção continua aberta a Cristiano Ronaldo, mas que aguardam o atacante se manifestar. O jogador, por sua vez, fez uma única publicação nas redes sociais, no dia da decisão de abandonar a equipe, com a mensagem: “A seu tempo direi a verdade a todos os portugueses.” Desde então, CR7 mantém o silêncio..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Ronaldo, Jorge Jesus e FPF: portas abertas, mas sem solução à vista.Portugal ganha na Dinamarca e continua invencível às ordens de Jesus