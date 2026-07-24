O bicampeão olímpico Eliud Kipchoge, considerado um dos maiores maratonistas de todos os tempos, vai leiloar uma série de artigos esportivos relacionados com o Brasil. As receitas da iniciativa serão revertidas integralmente para a que leva o nome do atleta queniano. A disputa de lances recebe propostas até 31 de julho.Entre os itens do leilão com ligação ao Brasil está a camisa Nike e o número de peito usados por Eliud Kipchoge na Maratona de Porto Alegre, segunda etapa da NB42K World Tour. Criada exclusivamente para a prova e utilizada apenas uma vez, a peça está avaliada entre 15 mil e 20 mil euros.Também faz parte do leilão uma camisa oficial da Seleção Brasileira de futebol, presenteada ao maratonista em apoio à Fundação Eliud Kipchoge. A peça traz o nome do atleta, o número 10, sua assinatura e o lema "No Human Is Limited", com valor estimado entre 3 mil e 5 mil euros.Outra peça relacionada ao Brasil é uma camiseta personalizada da Porto Alegre Tour, avaliada entre 3 mil e 5 mil euros. O vencedor do leilão poderá solicitar uma mensagem manuscrita de Kipchoge e escolher o tamanho da peça.O leilão inclui ainda uma camisa do São Paulo Futebol Clube autografada por Kaká para Eliud Kipchoge. Segundo o comunicado, a amizade entre os dois surgiu após a Maratona de Berlim de 2022, quando o brasileiro estreou na prova e o queniano estabeleceu um novo recorde mundial.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Durante a visita de Kipchoge ao Brasil, Kaká deu as boas-vindas ao atleta por meio de uma mensagem em vídeo e presenteou-o com a camisa do clube onde iniciou sua carreira. A peça está avaliada entre 1 mil e 5 mil euros.A Fundação Eliud Kipchoge dedica-se à promoção do acesso à educação através do apoio a escolas e bibliotecas no Quênia, terra natal do atleta. A entidade também investe em projetos de sustentabilidade ambiental, como a conservação florestal, a plantação de árvores e a agricultura sustentável.O atleta esteve em Portugal recentemente antes de viajar para o Brasil. "A iniciativa ganha especial relevância para o público português depois de o atleta ter estado recentemente em Lisboa, onde realizou parte da preparação para um dos desafios da sua NB42K World Tour", destaca a nota a da Catawiki, plataforma do leilão.Durante a sua estadia, Kipchoge partilhou nas suas redes sociais "vários momentos dos seus treinos e da sua experiência na capital portuguesa". A série NB42K World Tour tem um total de sete maratonas em todos os continentes, "criada para inspirar comunidades e unir o mundo através da corrida".amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.