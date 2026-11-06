A Fórmula 1 chega a Interlagos neste fim de semana para a disputa do Grande Prêmio de São Paulo, a 20.ª etapa da temporada de 2026. Para os brasileiros que vivem em Portugal, a programação terá horários no fim da tarde e início da noite, com a corrida principal marcada para domingo, às 17:00, no horário de Lisboa.A etapa brasileira tem um atrativo especial nesta temporada: o país volta a contar com dois pilotos no grid de uma corrida em Interlagos. Gabriel Bortoleto, da Audi, terá a companhia de Rafael Câmara, que faz sua estreia na categoria pela Haas, após substituir Esteban Ocon.A programação começou nesta sexta-feira com o treinos livres. Esta etapa brasileira não terá corrida sprint. O formato do fim de semana inclui três treinos livres, classificação e a corrida principal.No sábado, ocorre o último treino livre às 14:30 e a classificação às 18:00, que definirá a ordem de largada. No domingo, os pilotos voltam à pista para a corrida decisiva, com início às 17:00 em Portugal continental e na Madeira. Os fãs de Fórmula 1 em Portugal podem acompanhar o Grande Prêmio de São Paulo pela DAZN, que transmite a temporada de 2026 no país. Outra possibilidade é acompanhar os tempos, as posições e os resultados em tempo real pelo site oficial e redes da Fórmula 1. Assinantes do canal F1 também podem assistir.A prova a o autódromoA prova brasileira é conhecida pelas disputas intensas e pelas condições meteorológicas imprevisíveis. Para esta edição, existe possibilidade de chuva durante o fim de semana, especialmente no sábado, quando estão previstas trovoadas. Também existe risco de precipitação no domingo. A corrida ocorre com Kimi Antonelli, da Mercedes, já consagrado campeão mundial de 2026. O italiano garantiu o título na etapa do México e tornou-se o mais jovem campeão da história da Fórmula 1. A Mercedes também tem a possibilidade de assegurar o Mundial de Construtores em Interlagos, numa disputa que envolve principalmente a Ferrari.O Autódromo José Carlos Pace, conhecido mundialmente como Interlagos, recebe o Grande Prêmio do Brasil desde 1973 e é um dos circuitos mais tradicionais do calendário da Fórmula 1. A pista tem 4,309 quilômetros de extensão e a corrida será disputada em 71 voltas, num total de 305,879 quilômetros. Entre os trechos mais conhecidos está o S do Senna, sequência de curvas que leva o nome do tricampeão brasileiro Ayrton Senna e é um dos pontos mais emblemáticos do automobilismo mundial.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 em 2027 já tem data confirmada: 18 a 20 de junho.Quem é Kimi Antonelli, o mais jovem campeão do mundo de Fórmula 1