Escola criada por brasileiro para profissionalizar imigrantes agora tem unidade em Lisboa

Depois de inaugurar no Porto, a escola Prepara Portugal, voltada ao ensino profissionalizante de imigrantes, a cidade de Lisboa ganhou uma unidade. Com cursos, programas técnicos e orientação prática, o projeto tem como missão apoiar a integração de profissionais e estudantes de diferentes nacionalidades no mercado de trabalho europeu.Segundo o brasileiro Higor Cerqueira, fundador da escola, após o Porto, era um "passo natural" chegar em Lisboa. “A chegada a Lisboa é um passo natural na nossa missão de apoiar quem escolhe Portugal para estudar, trabalhar e construir uma nova vida. Queremos oferecer ferramentas concretas para que o imigrante se profissionalize e tenha acesso a mais oportunidades, sempre com uma abordagem prática, inovadora e humanizada”, pontua.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Como disse Higor ao DN Brasil em entrevista no podcast do jornal ano passado, a escola foi criada para ser um apoio aos imigrantes e estudantes estrangeiros moram em Portugal. Em um ano de atividades, a escola já soma mais de 1000 alunos de 25 nacionalidades diferentes.Na visão do brasileiro, a educação é não somente uma forma de melhorar as condições de trabalho no concorrido mercado, mas também promove a integração cultural e experiências entre pessoas de diferentes origens. As formações, na maioria, são ministradas por imigrantes brasileiros que vivem em Portugal.Entre as formações disponíveis estão: Análise de Dados e TI Aplicado à Gestão; Gestão de Restauração e Cozinha; Inglês Técnico para Negócios Internacionais; Auxiliar Administrativo e Secretariado; Estética Aplicada aos Cuidados de Beleza e Bem-Estar; Vendas e Gestão Financeira; Marketing Digital e Planejamento Estratégico. Em Lisboa, a escola fica na rua Jorge Ferreira de Vasconcelos, 8, perto da estação de Entrecampos.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lei da imigração: o que "passou", o que foi vetado pelo TC e o que está mantido desde o início .Pergunte ao Advogado: Indeferimento na AIMA com falhas na análise e exigências abusivas. O que fazer?