Setembro começa com uma agenda cultural cheia, que fica mais repleta com a proximidade do outono. Neste final de semana - em que o Nuno está em suas merecidas férias - selecionamos algumas das muitas atividades previstas para os próximos dias. O que há de bom está no ar!Exposição de Bárbara Penaforte em LisboaA recifense radicada no Porto inaugura uma exposição em Lisboa nesta quinta-feira, 03 de setembro. Under Heat reúne obras cerâmicas moldadas por uma relação física e próxima com a argila. Os materiais acompanham a argila desde a sua condição maleável até ao objeto cozido. A exposição será na Kolibri Galeria e fica aberta aos visitantes até o dia 26 deste mês.Quando? Até 26 de setembroOnde? Kolibri Galeria, Rua Passos Manuel 64 A, 1150-260 LisboaPreço: Entrada gratuitaSemana do Brasil em OeirasO Centro Histórico de Oeiras recebe, a partir desta sexta-feira, 04 de setembro a Semana do Brasil. O evento que terá mais de 50 atividades dedicadas à cultura brasileira até o dia 13 deste mês. Ao longo de dez dias, a programação passará por música, gastronomia, dança, literatura e artes visuais, além de oficinas, masterclasses e propostas para crianças e famílias.Quando? De 04 a 13 de setembroOnde? Centro Histórico de OeirasPreço: A programação tem atividades gratuitas e outras que exigem inscrição prévia ou pagamento, dependendo da iniciativa. Confira aqui.Ivete Sangalo em CascaisO projeto Ivete Clareou, dedicado ao samba, ocorre no sábado, 05 de setembro, nos Jardins do Casino Estoril. A apresentação integra a agenda internacional da artista, que já tem nove datas confirmadas no Brasil ao longo de 2026. Entre as cidades incluídas estão Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. A passagem por Cascais, no país onde Vevete tem milhares de fãs, marca a estreia fora do país de um projeto que, no último ano, reuniu dezenas de milhares de pessoas em apresentações no Brasil.Quando? 05 de setembroOnde? Jardins do Casino EstorilPreço: ingressos a partir de 60 euros.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!BaileXperienceMuito funk com vista para a ponte 25 de Abril é o que promete o BaileXperience, em Alcântara. A festa terá o DJ Ramon Sucesso como atração principal, além de outros DJs locais reconhecidos no cenário de funk eletrônico, como Saint Caboclo, Sinnotsin, SoundPreta, S4DO, Gavi e convidados especiais.Quando? 06 de setembro, a partir das 17:30Onde? Estádio da TapadinhaPreço: ingressos a partir de 15 euros.O Brasil de Velho ChicoNão é neste final de semana, mas fica já na agenda. O cantor brasileiro Amoy Ribas chega Lisboa para "uma travessia musical pelas águas, histórias e tradições do rio São Francisco, carinhosamente chamado no Brasil de Velho Chico". Em formato intimista, "Descida do Rio aproxima o público português da cultura barranqueira por meio de canções, histórias e conversas". O show terá ainda a participação especial de Tati Cobet.Quando? 09 de setembro, às 20:30Onde? O Cantinho do Domingas, Rua Washington, 3B · 1170-391 LisboaPreço: o valor não foi divulgado.A nossa carinhosa Feira Latino AmericanaPlus: como todo primeiro domingo de cada mês, tem feira latino americana na Fábrica Braço de Prata, das 12:00 às 23:00. A entrada é colaborativa (cada um paga o quanto puder) para aproveitar uma programação repleta de sabores latinos e música.Até semana que vem!.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Vendas para show de Ivete Sangalo em Cascais começam nesta terça-feira.A América Latina toda cabe em Lisboa (fotogaleria)