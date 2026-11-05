Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. O fim de semana abre com a 20ª edição do LEFFEST, que começa na sexta (6) com o novo filme de James Gray e mantém Lisboa em clima de cinema até o dia 15. Um dos destaques é já no sábado (7): “Bunker”, thriller de Florian Zeller que reúne Penélope Cruz e Javier Bardem. Destacamos também o Turmalina Parahyba Forró Fest, que leva o forró e a cultura da Paraíba a dois espaços da cidade; o show do trio Trinka na World Music Week, no domingo (8); e o stand-up de Nando Viana, que passa por Lisboa também no domingo.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!LEFFEST - Lisboa Film FestivalComeça nesta sexta (6) a 20ª edição do LEFFEST, que vai até o dia 15 e reúne em Lisboa alguns dos cineastas, atores e artistas mais importantes do cinema contemporâneo. Fundado por Paulo Branco em 2007, o festival se firmou como a grande referência do gênero em Portugal e, ao longo dos anos, também trouxe nomes da literatura, da música e das artes. Foi nessa mesma casa que o DN Brasil acompanhou, no ano passado, a conferência de imprensa de Wagner Moura, no Cinema Nimas, no dia da abertura da edição de 2025.Neste ano, a noite de abertura é com “Paper Tiger”, novo filme de James Gray, com Adam Driver e Scarlett Johansson. Duas lendas presidem os júris: o canadense David Cronenberg e a atriz alemã Barbara Sukowa. Entre os convidados para apresentar os seus novos filmes estão os cineastas Christophe Honoré, Florian Zeller e Mario Martone, e a seleção fora de competição traz “Resurrection”, de Bi Gan, “Soudain”, de Ryusuke Hamaguchi, e “Tender Loving Care”, de Mike Leigh. Um dos destaques é já neste sábado (7), às 21h, na Culturgest: “Bunker”, de Florian Zeller, thriller que reúne Penélope Cruz e Javier Bardem, com Stephen Graham e Paul Dano no elenco. A trama acompanha um casal de 17 anos de casamento em xeque quando o marido, arquiteto, aceita construir um bunker de sobrevivência para um multimilionário da tecnologia. Quando? De sexta (6) a 15 de novembroOnde? Diferentes espaços de Lisboa, com lista completa em leffest.comPreço: Por sessão - consultar bilheteirasTurmalina Parahyba Forró FestEntre sexta (6) e domingo (8), a cultura paraibana ocupa Lisboa com o Turmalina Parahyba Forró Fest, festival dedicado à música, à dança e às tradições populares do Nordeste. A programação começa na sexta, das 20h às 23h30, no Mercado da Ribeira, e segue no sábado, das 17h às 23h, no Titanic sur Mer, espaço que também recebe o encerramento no domingo, das 20h à meia-noite. No palco, estão nomes como Fulano, Sandra Belê, Elayne Cristine, Gintana Pimentel e Luiz Bento, entre bailes de forró pé de serra, baião, xote, coco e ciranda.Além dos shows, o festival traz oficinas de dança, percussão, literatura de cordel e xilogravura, e espaços dedicados ao artesanato, à moda sustentável e à arquitetura popular paraibana. Quando? Sexta (6), das 20h às 23h30; sábado (7), das 17h às 23h; domingo (8), das 20h à meia-noiteOnde? Mercado da Ribeira (sexta) e Titanic sur Mer (sábado e domingo)Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Trinka na World Music WeekNo domingo (8), às 18h, o trio Trinka se apresenta na Casa da América Latina, com entrada gratuita, dentro da World Music Week, festival que começa no sábado (7) e vai até o dia 15 em diferentes espaços de Lisboa. O grupo, formado pelos brasileiros Dandara Modesto e Juninho Ibituruna e pelo português João Pires, já foi tema de reportagem do DN Brasil e mistura ritmos afro-brasileiros, percussão, guitarra e elementos eletrônicos, num repertório que nasce do encontro entre as tradições musicais do Brasil e de Portugal.A edição deste ano da World Music Week, promovida pela associação Toca das Artes por meio da BOTA, tem como tema o deslocamento e a travessia, e reúne artistas de diferentes países e tradições. Entre as demais atrações estão a moçambicana Lenna Bahule, o projeto português OMIRI e o grupo açoriano Mar & Ilha. A brasileira Bruna Alimonda, que faz sua primeira apresentação em Lisboa no dia 15, fica para a próxima semana.Quando? Domingo (8), às 18hOnde? Casa da América Latina, LisboaPreço: Entrada gratuitaNando Viana em “À Vontade”Ainda no domingo (8), às 19h, o humorista Nando Viana sobe ao palco do Lisboa Comedy Club, na Avenida Duque de Loulé, com o espetáculo “À Vontade”. Integrante do elenco de “A Culpa é do Cabral”, da Comedy Central, e autor de um dos primeiros especiais de comédia brasileiros na Netflix, ele chega a Portugal para uma turnê que também passa por Coimbra, Braga, São João da Madeira e Porto, onde se apresenta na segunda (9).No show, Nando abre mão das formalidades e faz um stand-up íntimo e sem filtros sobre o cotidiano, os problemas da vida adulta e as decisões mais questionáveis que todo mundo toma, no tom de uma conversa de bar entre amigos. Os lugares são limitados, e a apresentação tem duração prevista de uma hora e meia. Os ingressos estão à venda no site do Oaks Bar.Quando? Domingo (8), às 19hOnde? The Famous Grouse Room - Lisboa Comedy Club, Av. Duque de Loulé 3A, LisboaPreço: À venda em oaksbar.ptAté semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..\nDavid Cronenberg vai presidir ao júri do LEFFEST .Festival de forró paraibano chega a Lisboa com shows, oficinas e promoção da cultura nordestina