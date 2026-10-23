Uma mistura de MPB, reggae e pop, com canções inspiradas pela natureza, pelo sol e pelo mar. Essa é a proposta do duo brasileiro Benziê, formado pelo casal Vic Conegero e Du Pessoa, que chega a Portugal neste fim de semana para dois shows, em Lisboa e no Porto, como parte de sua primeira turnê europeia.O primeiro show português acontece neste sábado (24), às 21h, no BOTA, em Lisboa, espaço cultural localizado no Largo de Santa Bárbara, nos Anjos. Já no domingo (25), o Benziê segue para o Porto, onde se apresenta no Teatro Sá da Bandeira, encerrando sua primeira turnê europeia.A história da dupla começou em 2016, durante um mochilão pela Colômbia, quando os dois, que já eram namorados, passaram a trocar apresentações musicais por hospedagem em pousadas e hostels. Naturais de Sorocaba, no interior de São Paulo, Vic e Du transformaram a experiência em um projeto musical, cujo nome nasceu de uma adaptação do apelido carinhoso "meu bem".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! O Benziê ganhou projeção nacional com a música "Casa Amarela", que viralizou nas plataformas digitais e entrou na lista das 50 canções virais do Spotify Brasil. Com uma sonoridade que também incorpora influências da surf music, o casal encontrou no litoral norte paulista, onde passou a viver, inspiração para composições sobre amor, natureza e preservação ambiental.Ao longo da trajetória, a dupla acumulou milhões de reproduções nas plataformas digitais e chegou ao palco do Lollapalooza Brasil, em 2024. Outro momento marcante foi o encontro com o cantor norte-americano Donavon Frankenreiter, durante um evento de surfe em Maresias, quando os brasileiros abriram seu show e foram convidados a dividir o palco com ele.A passagem por Portugal encerra uma turnê de oito apresentações em seis países europeus. Antes de chegar a Lisboa, o casal passa por Genebra, Paris, Londres, Dublin, Madri e Barcelona, levando sua música a espaços como o Jazz Café, na capital britânica, e o New Morning, na capital francesa..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Banda brasileira Exclusive Os Cabides estreia na Europa com três shows em Portugal.Dupla brasileira radicada em Portugal, Bemquerê revisita faixa de álbum em versão acústica