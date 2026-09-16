Fãs do podcast É Noia Minha? poderão ver uma apresentação ao vivo em duas cidades portuguesas. Camila Fremder está em turnê internacional e não deixou Portugal de fora do calendário. Os shows serão em Lisboa e outro no Porto.A apresentação na capital portuguesa será na Aula Magna da Universidade de Lisboa, no dia 22 de setembro. No dia seguinte, será a vez do Porto, no Auditório Francisco de Assis.A artista promete "um show cheio de histórias, observações e aquele humor que transforma situações do dia a dia em boas gargalhadas" e "um espetáculo divertido, inteligente e cheio de identificação para quem já passou por aquelas pequenas paranóias da vida".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A turnê europeia começa por Londres no dia 19, passando por Dublin na noite seguinte e Amsterdã no dia 21. Depois das apresentações em Portugal, Camila vai para Barcelona no dia 26 e encerra em Paris no dia 27. Os ingressos já estão à venda, a partir de 35 euros, nos locais habituais.O podcast É Noia Minha? é apresentado pela jornalista e podcaster Camila Fremder e aborda, de forma leve, bem-humorada e reflexiva, as inseguranças, preocupações e pensamentos que fazem parte do cotidiano. A cada episódio, Camila conversa com convidados sobre temas como relacionamentos, trabalho, maternidade, ansiedade, comportamento e questões da vida adulta, partindo de situações comuns para discutir se determinadas preocupações são reais ou apenas "noias" da cabeça. Camila Fremder é escritora, roteirista e podcaster brasileira. É autora de livros como Como ter uma vida normal sendo louca e Adulta sim, madura nem sempre..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“Agora É Que São Elas!”: comédia de Fábio Porchat volta a Portugal em setembro.Peça 'Uma Vida de Amizade' ganha nova temporada em Portugal