Beto Guedes prepara duas apresentações em Portugal.
Beto Guedes prepara duas apresentações em Portugal. Foto: Gutemberg Brito
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Beto Guedes comemora 50 anos de carreira com shows em Lisboa e no Porto no final de setembro

Cantor mineiro, um dos grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB) se apresenta nos dias 26 e 27, em duas datas inéditas em Portugal.
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Nome histórico da Música Popular Brasileira (MPB), o cantor e compositor brasileiro Beto Guedes, dono de voz inconfundível, virá a Portugal em setembro, onde tem tem dois shows confirmados no âmbito da turnê comemorativa de seus 50 anos de carreira. As apresentações acontecem no Hard Club, no Porto, no dia 26, e no Lisboa ao Vivo, na capital, no dia 27 e os ingressos já estão disponíveis para venda.

Figura central do movimento Clube da Esquina, ao lado de nomes como Milton Nascimento e Lô Borges, Beto Guedes construiu uma trajetória marcada pela mistura de influências que vão da bossa nova ao rock, passando pelo jazz e pela música regional brasileira. Ao longo das décadas, consolidou um repertório que atravessa gerações e mantém forte identificação com o público.

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No espetáculo, o artista revisita canções que se tornaram clássicos da música brasileira, como “Sol de Primavera”, “O Sal da Terra”, “Amor de Índio”, “Paisagem da Janela”, “Nada Será Como Antes” e “Lumiar”. A proposta é reunir diferentes momentos da carreira em um formato que percorre sua produção musical desde os anos 1970.

Esta será a primeira vez que o músico se apresenta no Porto e uma das raras oportunidades de vê-lo ao vivo em solo europeu, dentro de uma turnê comemorativa que relembra sua trajetória como cantor, compositor e multi-instrumentista da música brasileira.

Os ingressos para as apresentações de Beto Guedes em Portugal já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos através deste link. As entradas variam entre os €38 e os €300.

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