O Carnaval oficialmente acontece entre fevereiro e março, mas nada impede que seja celebrado em outras épocas do ano — ainda mais em meio ao calor do verão. Por isso, Lisboa recebe um Carnaval de verão neste sábado, 11 de julho, no Arroz Estúdios."Neste sábado, o Fervo ocupa a área externa do Arroz Estúdios para uma tarde de música, dança, frevo e carnaval", destacam as organizadoras. A festa será embalada por ritmos nordestinos, com a banda Fervo, da brasileira Maddu, além de outras atrações.Também se apresentam o Baque Mulher, o Bloquete e a DJ Gardênia. Além de muita música e dança, haverá banho de mangueira para aliviar o calor, caipirinhas, cerveja gelada e, como prometem as organizadoras, "muita gente bonita fazendo o que temos de melhor: celebração brasileira".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A ideia inicial era aproveitar a ocasião para comemorar um eventual título do Brasil na Copa do Mundo, mas a festa vai acontecer mesmo assim. "O Brasil não ganhou o Mundial, mas nós merecemos festa", afirmam.A recomendação é usar roupas leves, e as fantasias são mais do que bem-vindas. "Vem de roupa leve, fantasia se quiser, traz a tua energia e prepara-te para botar o bloco na rua com a gente", convidam as organizadoras. Os portões abrem às 16h30, e a programação segue até a noite.A entrada custa 6 euros. Outra opção é adquirir o cartão de sócio do Arroz Estúdios, já que o espaço funciona como uma associação cultural. Mais informações estão disponíveis aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Arraiá Julino leva forró, comidas típicas e tradição nordestina aos Jardins do Bombarda, em Lisboa