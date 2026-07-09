Último fervo foi em fevereiro, quando era inverno.
Último fervo foi em fevereiro, quando era inverno.Foto: Raquel Lima
Entretenimento

Bloco Fervo promove Carnaval de verão em Lisboa neste sábado

Além de muita música e dança, haverá banho de mangueira para aliviar o calor, caipirinhas e cerveja gelada.
Publicado a

O Carnaval oficialmente acontece entre fevereiro e março, mas nada impede que seja celebrado em outras épocas do ano — ainda mais em meio ao calor do verão. Por isso, Lisboa recebe um Carnaval de verão neste sábado, 11 de julho, no Arroz Estúdios.

"Neste sábado, o Fervo ocupa a área externa do Arroz Estúdios para uma tarde de música, dança, frevo e carnaval", destacam as organizadoras. A festa será embalada por ritmos nordestinos, com a banda Fervo, da brasileira Maddu, além de outras atrações.

Também se apresentam o Baque Mulher, o Bloquete e a DJ Gardênia. Além de muita música e dança, haverá banho de mangueira para aliviar o calor, caipirinhas, cerveja gelada e, como prometem as organizadoras, "muita gente bonita fazendo o que temos de melhor: celebração brasileira".

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

A ideia inicial era aproveitar a ocasião para comemorar um eventual título do Brasil na Copa do Mundo, mas a festa vai acontecer mesmo assim. "O Brasil não ganhou o Mundial, mas nós merecemos festa", afirmam.

A recomendação é usar roupas leves, e as fantasias são mais do que bem-vindas. "Vem de roupa leve, fantasia se quiser, traz a tua energia e prepara-te para botar o bloco na rua com a gente", convidam as organizadoras. Os portões abrem às 16h30, e a programação segue até a noite.

A entrada custa 6 euros. Outra opção é adquirir o cartão de sócio do Arroz Estúdios, já que o espaço funciona como uma associação cultural. Mais informações estão disponíveis aqui.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Último fervo foi em fevereiro, quando era inverno.
Arraiá Julino leva forró, comidas típicas e tradição nordestina aos Jardins do Bombarda, em Lisboa
Música
Carnaval
Música brasileira
festa
festa brasileira
Diário de Notícias
www.dn.pt