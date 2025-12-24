Entre o bacalhau e a farofa no Natal: as ceias de famílias brasileiras em Portugal

O Natal é uma data especial, seja em Portugal ou no Brasil. Uma diferença fundamental é o clima. Enquanto por aqui as temperaturas são de inverno, no Brasil é o auge do verão, período que combina com festa e refeições ao ar livre.Em Portugal, a ceia costuma ser mais intimista e, por regra, dentro de casa, para ninguém congelar, claro. No entanto, os sabores podem ser parecidos. Com uma oferta cada vez maior de produtos brasileiros disponíveis até mesmo nos mercados portugueses, é fácil fazer uma ceia de Natal ao estilo brasileiro, com salpicão, ave assada e, claro, a farofa. Como o jornal já mostrou em reportagem publicada esta semana, os mercados brasileiros registam alta procura por produtos típicos da ceia. Os itens mais vendidos são os chocotones, calabresa e vários tipos de farinha para a farofa.O DN Brasil conversou com algumas leitoras e leitores sobre o que estará à mesa na noite do dia 24 e também no almoço do dia 25. Alguns vão manter a tradição brasileira, outros já trocaram os sabores do Brasil pelos de Portugal, enquanto há quem faça uma mistura do “melhor dos dois mundos”, para citar um ditado português.Patrícia Ellen Spetch, que vive com a família em Portugal desde o ano passado, terá uma ceia portuguesa e um almoço brasileiro. Na noite de 24 de dezembro, o prato principal será bacalhau com natas e pastel de Belém. Já no dia 25, a família vai passar o almoço na Figueira da Foz, na casa de primos. O cardápio terá maionese, peru assado, empadão de camarão e cheesecake de frutas vermelhas para a sobremesa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Viviane Rodrigues, que vive em Cascais há três anos e meio, terá uma ceia mista: bacalhau com natas, arroz com uva-passa e panetone, o toque brasileiro da família. “Que a magia do Natal esteja em cada pequena ação, transformando momentos simples em lembranças felizes, unindo corações e permanecendo ao longo de todo o ano”, deixa como mensagem.A brasileira Valéria Gurgel, que mora em Portugal há seis anos, diz que o principal da noite será “muito amor”. Ela vai reunir-se na casa de uma amiga mineira, casada com um português. O resultado será uma ceia “com comidinhas brasileiras e portuguesas”, no Barreiro. Valéria não é a única convidada. “Brasileiros de Minas Gerais, São Paulo e Ceará também vão estar presentes”, e haverá troca de presentes.Já a “Família Reset”, que partilha o dia a dia em Portugal no Instagram, terá uma mesa com “queijos, rabanadas, pães e bolinhos de bacalhau”. A leitora Mariana Costa não abre mão da tradição: farofa e salpicão estarão entre as receitas da noite. “Bem brasileiro, sempre”, diz ao jornal. Há quem encontre na fé também a união. Ailton Ribeiro vai passar a noite numa igreja e relata que o mais importante da data é o amor.Feliz Natal a todos!amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Chocottone e chester: a corrida pelos sabores brasileiros para o Natal.Com “essa paz que reina na casa”, família brasileira mostra como é o Natal em Portugal