Empresa brasileira traz a Portugal congresso inédito sobre suplementos alimentares

Evento reunirá especialistas brasileiros e europeus no Cassino Estoril no dia 26 de outubro. Ingressos estão disponíveis para venda a partir de €89.
Publicado a

A Vitafor Nutrientes, empresa brasileira de suplementos alimentares, vai realizar em Portugal a primeira edição europeia do Congresso Internacional Vitafor Science. O encontro acontece no dia 26 de outubro, no Cassino Estoril, em Lisboa, e reunirá médicos, nutricionistas, farmacêuticos, educadores físicos e outros profissionais da saúde para debater ciência aplicada e práticas clínicas em suplementação.

Fundada há 20 anos, a Vitafor é considerada a marca mais prescrita por profissionais da saúde no Brasil e conta hoje com mais de 270 produtos em seu portfólio. Em 2024, a companhia produziu mais de 10 milhões de suplementos em sua fábrica própria. Depois de consolidar a presença nacional, se expandiu para Portugal no ano passado, onde organiza em 2025, este congresso internacional.

A programação científica contará com nomes de destaque, como Andreia Naves, que falará sobre nutrição para performance esportiva; Sofia Liberal, que abordará suplementação para o controle de peso; Olívia Fernandes, com foco na saúde da pele; e o espanhol Ivan Ibáñez, que discutirá saúde celular e metabólica. Outros especialistas convidados são Inês Mazagão, Daniel Coimbra e Murilo Pereira, que apresentarão pesquisas e protocolos clínicos ligados à nutrição funcional.

O congresso em Lisboa é uma extensão do evento anual promovido no Brasil, hoje considerado o maior do setor, e marca também a internacionalização da Vitafor, que mantém iniciativas como o laboratório próprio VLabor, a plataforma de cursos Vitafor Science University e a premiação Vitafor Awards.

A programação no Cassino do Estoril decorre entre às 8h e às 18h do dia 26 de outubro. Os ingressos para participar do evento variam entre os €89 (estudantes) e os €165,50 (VIP). Entradas para a plateia estão disponíveis por €125. Os ingressos para o congresso podem ser adquiridos através do site oficial do evento, disponível neste link.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
