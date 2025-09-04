Elevador da Glória. Dois brasileiros ficaram feridos

Dois brasileiros ficaram feridos no acidente no elevador da Glória, em Lisboa. Na coletiva de imprensa no final desta tarde, 04 de setembro, as autoridades portuguesas confirmaram que um mais um brasileiro estava em os vários feridos no descarrilhamento do bonde.A outra pessoa ferida havia sido confirmada ainda esta manhã, pelo Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. Os dois tiveram ferimentos leves. Sobre um deles, se sabe que é residente em Lisboa, enquanto do outro cidadão ainda não há detalhes..Desde o momento da tragédia, o consulado começou a se mobilizar para ajudar possíveis vítimas brasileiras, com aviso aos plantonistas de imediato. Este plantão continua, porque ainda restam vítimas para serem identificadas.Além de se colocar à disposição, ontem mesmo o Governo brasileiro, através do Itamaraty, divulgou uma nota de condolências. "Ao expressar condolências às famílias das vítimas, o governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo de Portugal", consta na nota..As autoridades forenses já identificaram oito das 16 vítimas mortais do descarrilamento do Elevador da Glória, sendo que cinco são de nacionalidade portuguesa, duas de nacionalidade coreana e uma de nacionalidade suíça, acrescentando que decorrem os procedimentos para identificar os restantes corpos. Todas as autópsias foram realizadas em menos de 24 horas.A jornalista Caroline Ribeiro acompanhou toda a repercussão do acidente. Assista abaixo e siga aqui todos os acontecimentos do acidente. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Amável, sorridente, dedicado. Carris lamenta morte do guarda-freio André Marques.Conheça a empresa que fazia a manutenção do elevador da Glória. Carris paga mais de um milhão de euros