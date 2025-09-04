Elevador da Glória. Consulado do Brasil em Lisboa está à disposição para ajudar possíveis vítimas

Desde que tomou conhecimento da tragédia no elevador da Glória, a equipe do Consulado-Geral de Lisboa começou a se mobilizar para ajudar possíveis vítimas brasileiras, com aviso aos plantonistas de imediato. Até agora, não há confirmação de nenhuma vítima brasileira.Mesmo assim, o consulado segue mobilizado para prestar apoio se necessários também aos familiares de possíveis vítimas. Por enquanto, há a confirmação de cidadãos de 10 nacionalidades entre os mortos no acidente..Dia de luto nacional. Sobe para 17 número de mortos e entre os feridos há cidadãos de 10 nacionalidades.Além de se colocar à disposição, ontem mesmo o Governo brasileiro, através do Itamaraty, divulgou uma nota de condolências. "Ao expressar condolências às famílias das vítimas, o governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo de Portugal", consta na nota..Hoje Portugal acordou em luto com a tragédia. Líderes de todo o mundo prestam solidariedade. O Governo decretou dia de luto nacional e várias atividades estão sendo canceladas, como a Festa do Livro de Belém, promovida pela Presidência da República.Siga aqui todos os acontecimentos do acidente..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Conheça a empresa que fazia a manutenção do elevador da Glória. Carris paga mais de um milhão de euros.Memória DN: Para o turista e não só... Quando o Elevador da Glória fez 130 anos