Elevador da Glória. Consulado do Brasil em Lisboa está à disposição para ajudar possíveis vítimas

Comunicado também presta condolências e expressa solidariedade com as vítimas da tragédia, que tirou a vida de 17 pessoas e deixou vários feridos.
Desde que tomou conhecimento da tragédia no elevador da Glória, a equipe do Consulado-Geral de Lisboa começou a se mobilizar para ajudar possíveis vítimas brasileiras, com aviso aos plantonistas de imediato. Até agora, não há confirmação de nenhuma vítima brasileira.

Mesmo assim, o consulado segue mobilizado para prestar apoio se necessários também aos familiares de possíveis vítimas. Por enquanto, há a confirmação de cidadãos de 10 nacionalidades entre os mortos no acidente.

Dia de luto nacional. Sobe para 17 número de mortos e entre os feridos há cidadãos de 10 nacionalidades

Além de se colocar à disposição, ontem mesmo o Governo brasileiro, através do Itamaraty, divulgou uma nota de condolências. "Ao expressar condolências às famílias das vítimas, o governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo de Portugal", consta na nota.

Hoje Portugal acordou em luto com a tragédia. Líderes de todo o mundo prestam solidariedade. O Governo decretou dia de luto nacional e várias atividades estão sendo canceladas, como a Festa do Livro de Belém, promovida pela Presidência da República.

