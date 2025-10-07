Eleições. "A importância da imigração para os municípios" é tema de debate na Casa do Brasil

Qual a importância da imigração para os municípios portugueses? Este será o tema de um debate esta semana, em preparação às eleições municipais. O evento é promovido pela Casa do Brasil de Lisboa, a partir das 18:00 desta terça-feira, 07 de outubro.Vão participar dois concorres à presidência da junta de freguesia da Misericórdia: Carla Almeida, candidata pela coligação Viver Lisboa (PS, BE, Livre e PAN) e Pedro Duarte, candidato pela coligação Por Ti, Lisboa (PSD, CDS e IL).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Também estarão na conversa um representante da Casa da Índia e da Renovar a Mouraria. O debate é aberto ao público. Como o DN Brasil noticiou esta semana, houve um aumento de 111% no número de brasileiras e brasileiros inscritos para votar nestas eleições.Nos últimos meses, especialmente após o pleito eleitoral legislativo do mês de maio, lideranças brasileiras começaram uma campanha nas redes sociais para incentivar o recenseamento. Uma destas campanhas foi a “Quem vota Conta”, com o objetivo de incentivar esta inscrição eleitoral.As eleições estão marcadas para domingo, 12 de outubro. Mais de 9,3 milhões de eleitores estão inscritos para votar. Os dados provisórios da CNE estimam que se candidatam nestas autárquicas 817 forças políticas e movimentos, dos quais 618 são candidaturas de grupos de cidadãos eleitores, 181 candidaturas de diferentes coligações partidárias e ainda de 18 partidos políticos..amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Chega em Lisboa quer unidade de controlo de imigrantes, registo digital obrigatório e centro de instalação