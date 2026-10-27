Lula ao lado do vice-presidente reeleito Geraldo Alckmin nas celebrações da vitória petista no último domingo, 25 de outubro.
Lula ao lado do vice-presidente reeleito Geraldo Alckmin nas celebrações da vitória petista no último domingo, 25 de outubro. Foto: Isaac Fontana/EPA
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Posse de Lula para o quarto mandato será em 5 de janeiro de 2027

Mudança na data foi estabelecida por uma emenda constitucional aprovada em 2021. Governadores eleitos tomarão posse no dia seguinte, 6 de janeiro.
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A posse para o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin ocorrerá no dia 5 de janeiro de 2027, e não mais no primeiro dia do ano. Os governadores e vices vão assumir o mandato no dia seguinte.

Essa mudança de datas foi estabelecida pela Emenda Constitucional nº 111, de 28 de setembro de 2021. Trata-se de uma novidade na rotina da democracia brasileira. Desde a promulgação da Constituição de 1988, a data de posse ocorria sempre no dia 1º de janeiro. Antes de 1988, os chefes do Executivo tinham o evento de início de mandato no dia 15 de março.

Agenda

Com a mudança, os governadores eleitos conseguem participar da posse do presidente em Brasília. Antes, as cerimônias aconteciam no mesmo dia. O evento de posse do presidente tem a tradição de anteceder o desfile em carro aberto e a recepção na rampa do Congresso pelos chefes do Senado e da Câmara.

Legislativo

Na Câmara e no Senado, a data de posse dos novos senadores e deputados permanece inalterada: 1º de fevereiro. Na ocasião, os parlamentares eleitos prestam o compromisso regimental, sem discurso dos presentes. Neste mesmo dia, acontece a eleição das Mesas de cada Casa para mandato de dois anos.

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