Mestrinho é um dos participantes do projeto "Dominguinho".
Mestrinho é um dos participantes do projeto "Dominguinho".Foto: Victor Balde
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Dominguinho volta a Portugal em 2027 com shows no Porto e em Lisboa

Projeto de João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê retorna ao país após esgotar apresentações em 2026; novos shows acontecem em fevereiro.
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Depois de esgotar apresentações em Portugal neste ano, João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê já têm data para voltar ao país com o projeto Dominguinho em 2027. O trio se apresenta no dia 21 de fevereiro, na Super Bock Arena, no Porto, e segue depois para Lisboa, onde sobe ao palco do Sagres Campo Pequeno no dia 27.

A volta acontece menos de um ano depois da primeira passagem internacional do projeto por Portugal. Em abril de 2026, Dominguinho passou pelo Coliseu Porto Ageas e pelo Casino Estoril, com ingressos esgotados, consolidando no país o sucesso alcançado desde o lançamento do trabalho no Brasil.

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Criado por João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê, Dominguinho nasceu em 2025 como um encontro acústico que aproxima diferentes referências da música brasileira, com forte presença do forró. O repertório combina músicas inéditas, como “Flor”, e releituras de canções de outros artistas, caso de “Pontes Indestrutíveis”, do Charlie Brown Jr.

O projeto rapidamente ganhou público também nas plataformas digitais. Poucos meses depois do lançamento, o álbum já acumulava mais de 50 milhões de reproduções no Spotify, enquanto o trio levou o espetáculo para uma turnê internacional com passagens por países como Bélgica, Holanda, França, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Suíça, Irlanda e Itália.

No Porto, Dominguinho se apresenta em 21 de fevereiro de 2027, na Super Bock Arena. Em Lisboa, o encontro acontece no dia 27, às 21h30, no Sagres Campo Pequeno. Na capital, os ingressos têm valores entre €30 e €60 e já estão disponíveis para venda.

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