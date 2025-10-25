Documentário sobre Rita Lee, o mais visto do Brasil em 2025, estreia em Lisboa na próxima semana

O documentário Ritas, que se tornou o mais visto do Brasil em 2025, chega a Lisboa para uma exibição única no próximo dia 30 de outubro, uma quinta-feira, durante o Festival Tribeca, no Teatro Ibérico, em Xabregas. A sessão homenageia a eterna rainha do rock brasileiro, Rita Lee, e contará com a presença dos diretores Oswaldo Santana e Karen Harley, que vão conversar com o público após a exibição..A chegada do filme a Portugal é resultado de uma parceria entre a 7800 Produções, produtora portuguesa que co-assina o projeto, e as brasileiras Biônica Filmes e Paris Filmes. “Foi um privilégio a 7800 co-produzir o Ritas com a equipa da Biônica. Ver o filme tornar-se o documentário mais visto do Brasil e agora chegar ao Tribeca enche-nos de orgulho”, afirmou Lukasz Gieranczyk, produtor da 7800.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppLançado em maio, o longa ultrapassou os 33 mil espectadores nas primeiras semanas de exibição no Brasil. A produção apresenta uma viagem pela vida e pela arte de Rita Lee, com imagens raras, arquivos pessoais e a última entrevista inédita concedida pela artista. A narrativa combina humor, irreverência e emoção ao revelar as múltiplas facetas da cantora, compositora e escritora, referência do feminismo e ícone de gerações..Ritas é uma produção da Biônica Filmes, em co-produção com a 7800 Produções e Claro, com apoio da Globo Filmes e DOT Cine, e co-distribuição da Biônica Filmes e Paris Filmes. O projeto conta ainda com realização do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo, e apoio de mídia do UOL.A projeção do documentário no Festival Tribeca está marcada para às 17h30 da próxima quinta-feira (30). Os ingressos para a sessão custam €15 e podem ser adquiridos através deste link. O Teatro Ibérico fica na Rua de Xabregas, número 54.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..'O Agente Secreto' estreia em novembro em Portugal.Diário de Notícias ‘sai à rua’: jornal lança rubrica em vídeo com foco na atualidade mais próxima das pessoas