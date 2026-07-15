Para a Diretora de Assuntos Econômicos e Sociais da Vice-Presidência do Brasil, Vilma Pinto, a aprovação da PEC pelo fim da escala 6x1 está "alinhada às grandes tendências globais". Também economista e professora do IDP, Vilma Pinto destaca, em entrevista ao videocast Radar DN Brasil, que não há dados que confirmem uma piora na economia atrelada ao fim da escala."Não tem evidência estatística significante de que vai haver um aumento de desemprego em função da redução de jornada. A gente também tem evidências de que pode haver algum custo, mas esse custo é muito limitado e pequeno, que dá para a economia absorver e é de curto prazo. Comparando pontos positivos e pontos de atenção, a gente consegue ver que os pontos positivos são muito mais relevantes dentro desse contexto", explica a especialista.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O tema também precisa ser avaliado "dentro de uma perspectiva de gênero", afirma Vilma Pinto."Dentro da Ciência Econômica, a gente faz um cálculo do salário de reserva, qual é o salário que você fica indiferente entre sair de casa e trabalhar, ou ficar em casa cuidando da família, ou ficar em casa fazendo outras coisas. E a gente, dentro desse contexto, vê que muitas mulheres, por falta de alternativa, porque é mãe solo e etc, não têm muita opção e você acaba tendo que sair de casa e você tem essa questão da dupla, da tripla jornada. Quando você coloca um dia a mais para você resolver a sua vida, você consegue ter um ganho muito grande do ponto de vista de bem-estar, principalmente para as mulheres, mas acho que para a sociedade, para a população como um todo", reforça.O videocast Radar DN Brasil foi gravado durante o XIV Fórum de Lisboa, nos dias 1, 2 e 3 de junho, com apoio da Fundação Getúlio Vargas e da FGV Justiça. Acompanhe pelo site do DN Brasil e canais no YouTube e Spotify..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Temos que nos afastar das redes sociais", diz especialista na área cultural do Brasil."Fase muito contrária aos processos migratórios" está associada "ao enfraquecimento democrático"