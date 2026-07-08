O cineasta brasileiro Karim Aïnouz estará em Portugal na próxima semana para acompanhar a estreia de Rosebush Pruning, seu mais novo longa-metragem, que chega aos cinemas portugueses no dia 16 de julho. O diretor participará de duas sessões especiais de apresentação do filme, uma em Lisboa e outra no Porto, nas quais conversará com o público após a exibição.Antes da estreia nacional, Aïnouz marca presença no Cinema São Jorge, em Lisboa, na próxima segunda-feira (13) de julho, às 21h30. Já na quinta-feira (16), quando o filme entra em cartaz no país, o diretor participa de uma nova sessão no Cinema Trindade, no Porto, também às 21h30. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Escrito por Efthimis Filippou, parceiro frequente do consagrado cineasta grego Yorgos Lanthimos, o longa reúne um elenco internacional de peso formado por Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Lukas Gage, Elena Anaya, Elle Fanning, Tracy Letts e Pamela Anderson. De acordo com a sinopse divulgada pela distribuidora, a história acompanha quatro irmãos americanos que vivem isolados em uma luxuosa mansão na Catalunha até que a decisão de um deles de deixar a casa desencadeia conflitos familiares e traz à tona segredos sobre a morte da mãe..Natural de Fortaleza (CE) filho de um argelino e uma brasileira, Karim Aïnouz é um dos cineastas brasileiros de maior reconhecimento internacional. Ao longo das mais de três décadas de carreira, dirigiu filmes como Madame Satã, O Céu de Suely, Praia do Futuro, A Vida Invisível e Motel Destino, obras que passaram por festivais como Cannes, Berlim e Veneza e ajudaram a consolidar seu nome entre os principais diretores do cinema contemporâneo no Brasil. Já a carreira internacional do diretor tem ganhado novo impulso nos últimos anos. Em 2023, Aïnouz estreou no cinema de ficção em língua inglesa com Firebrand, protagonizado por Alicia Vikander e Jude Law e exibido na competição oficial do Festival de Cannes. Agora, em Rosebush Pruning, volta a comandar uma produção internacional - que integrou a mostra competitiva da edição deste ano do Festival Internacional de Cinema de Berlim. Os ingressos para ambas sessões especiais de Rosebush Pruning em Lisboa e no Porto estão disponíveis para venda através deste link, com ingressos a partir de €7. Em Portugal, o filme é distribuído pela Nitrato Filmes. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Wagner Moura: “Quanto mais democrático for o governo, mais ele vai entender que cultura é importante”.Greice: filme sobre imigração em Portugal dirigido por brasileiro estreia hoje em Lisboa