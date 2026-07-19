Consulado localizado em Fortaleza é um dos postos com novo cônsul.
Consulado localizado em Fortaleza é um dos postos com novo cônsul.Foto: Canva
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Portugal muda comando de consulados em Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre e Recife

Além de assistir a comunidade portuguesa no Brasil, postos consulares gerem a emissão de vistos para Portugal.
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Portugal nomeou, recentemente, quatro novos responsáveis para consulados localizados no Brasil: Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre e Recife. As nomeações já estão em vigor e foram publicadas no Diário da República (DRE).

Em Curitiba, o escolhido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) é André Sopas de Melo Bandeira. Conselheiro de embaixada da carreira diplomática portuguesa, ele possui uma trajetória marcada pela atuação em postos consulares e representações internacionais.

Foi cônsul de Portugal em Belo Horizonte entre 2009 e 2014, período em que também desenvolveu atividades acadêmicas como professor e pesquisador na área de Direito Internacional. Depois, serviu na Embaixada de Portugal em Varsóvia e, antes disso, integrou a Delegação Permanente de Portugal junto à NATO, em Bruxelas. Agora, retorna ao Brasil.

Na capital do Ceará, Fortaleza, o consulado será chefiado pelo diplomata Rogério Paulo Silvestre Lopes. Ao longo da carreira, trabalhou na Embaixada de Portugal em Dublin, na Irlanda, e foi cônsul em New Bedford, nos Estados Unidos, onde permaneceu até 2022.

Para o Consulado de Porto Alegre, o novo cônsul é António Pedro de Lucena Pignatelly Corrêa de Aguiar. Conselheiro de embaixada da carreira diplomática portuguesa, acumula uma longa experiência em funções consulares e diplomáticas. Exerceu o cargo de cônsul-geral de Portugal em Sydney, na Austrália, até 2022, e também desempenhou diversas missões no Ministério dos Negócios Estrangeiros.

No Recife, foi escolhido o diplomata de carreira Jorge Gabriel Silva da Fonseca. De acordo com informações disponíveis em sites oficiais do Governo português, Jorge Gabriel Silva da Fonseca chefiou o Consulado-Geral de Portugal na Cidade do Cabo, na África do Sul, entre 2009 e 2014.

Com experiência na área consular, também integrou o gabinete do então secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, como técnico especialista na área de assessoria diplomática. Esta não é a sua primeira experiência no Brasil. Entre 2019 e 2023, chefiou o Consulado-Geral de Portugal em Salvador, na Bahia.

O Brasil é o país que concentra a maior rede consular de Portugal no exterior. A presença de dez repartições no país reflete a grande comunidade portuguesa e luso-descendente em território brasileiro, além da elevada procura por serviços consulares, como pedidos de nacionalidade e emissão de documentos.

A emissão de vistos também está entre as maiores demandas. O Brasil é o país que mais recebe vistos emitidos por Portugal. Desde abril deste ano, os pedidos de visto passaram a ser realizados exclusivamente de forma presencial.

Segundo o Governo português, o objetivo é "garantir maior eficiência e proximidade com os utentes". A mudança estava planejada desde 2025 e faz parte da reforma dos serviços dos consulados portugueses localizados no Brasil.

amanda.lima@dn.pt

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