Portugal nomeou, recentemente, quatro novos responsáveis para consulados localizados no Brasil: Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre e Recife. As nomeações já estão em vigor e foram publicadas no Diário da República (DRE).Em Curitiba, o escolhido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) é André Sopas de Melo Bandeira. Conselheiro de embaixada da carreira diplomática portuguesa, ele possui uma trajetória marcada pela atuação em postos consulares e representações internacionais.Foi cônsul de Portugal em Belo Horizonte entre 2009 e 2014, período em que também desenvolveu atividades acadêmicas como professor e pesquisador na área de Direito Internacional. Depois, serviu na Embaixada de Portugal em Varsóvia e, antes disso, integrou a Delegação Permanente de Portugal junto à NATO, em Bruxelas. Agora, retorna ao Brasil.Na capital do Ceará, Fortaleza, o consulado será chefiado pelo diplomata Rogério Paulo Silvestre Lopes. Ao longo da carreira, trabalhou na Embaixada de Portugal em Dublin, na Irlanda, e foi cônsul em New Bedford, nos Estados Unidos, onde permaneceu até 2022.Para o Consulado de Porto Alegre, o novo cônsul é António Pedro de Lucena Pignatelly Corrêa de Aguiar. Conselheiro de embaixada da carreira diplomática portuguesa, acumula uma longa experiência em funções consulares e diplomáticas. Exerceu o cargo de cônsul-geral de Portugal em Sydney, na Austrália, até 2022, e também desempenhou diversas missões no Ministério dos Negócios Estrangeiros.No Recife, foi escolhido o diplomata de carreira Jorge Gabriel Silva da Fonseca. De acordo com informações disponíveis em sites oficiais do Governo português, Jorge Gabriel Silva da Fonseca chefiou o Consulado-Geral de Portugal na Cidade do Cabo, na África do Sul, entre 2009 e 2014.Com experiência na área consular, também integrou o gabinete do então secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, como técnico especialista na área de assessoria diplomática. Esta não é a sua primeira experiência no Brasil. Entre 2019 e 2023, chefiou o Consulado-Geral de Portugal em Salvador, na Bahia.O Brasil é o país que concentra a maior rede consular de Portugal no exterior. A presença de dez repartições no país reflete a grande comunidade portuguesa e luso-descendente em território brasileiro, além da elevada procura por serviços consulares, como pedidos de nacionalidade e emissão de documentos.A emissão de vistos também está entre as maiores demandas. O Brasil é o país que mais recebe vistos emitidos por Portugal. Desde abril deste ano, os pedidos de visto passaram a ser realizados exclusivamente de forma presencial.Segundo o Governo português, o objetivo é "garantir maior eficiência e proximidade com os utentes". A mudança estava planejada desde 2025 e faz parte da reforma dos serviços dos consulados portugueses localizados no Brasil.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiros terão que se adaptar ao novo sistema de pedidos de vistos.Pedidos de visto para Portugal só presenciais no Brasil: qual será o impacto no bolso?