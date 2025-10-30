Diálogo entre Brasil e Portugal sobre IA será tema do evento em Lisboa

Em linha com um dos memorandos de entendimento assinados entre Brasil e Portugal na última cimeira, realizada em fevereiro, os dois países vão discutir a cooperação em Inteligência Artificial. O seminário Diálogo sobre uma agenda luso-brasileira em Inteligência Artificial (IA) será realizado no dia 6 de novembro, em Lisboa, a partir das 9:00.O objetivo do evento é justamente a construção dessa agenda entre os países, focada na troca de experiências na área de IA. A programação do dia começará com as boas-vindas do ministro-conselheiro Olympio Faissol, encarregado de Negócios da Embaixada do Brasil em Lisboa, seguidas de palestra de Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú, que falará sobre “Desigualdade Sintética e Direito à Realidade”.O primeiro painel terá como tema “Diálogo digital Brasil-Portugal: construindo uma agenda conjunta em IA”. O foco será em iniciativas que visem melhorar a qualidade de vida e os serviços públicos em Portugal e no Brasil, conforme previsto no Memorando de Entendimento sobre um Diálogo Digital, adotado na XIV Cimeira Brasil-Portugal, realizada em Brasília, no mês de fevereiro.Participarão do debate Henrique de Oliveira Miguel, secretário de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital do MCTI e representante do ministério no comitê de governança da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial; Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital do MGI; Bernardo Correia, secretário de Estado para a Digitalização de Portugal; e Luisa Ribeiro Lopes, presidente do Conselho Diretivo do .PT e coordenadora da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial de Portugal. A conversa será moderada pelo conselheiro Luiz Felipe Rosa dos Santos, da Embaixada do Brasil em Lisboa, com 15 minutos destinados a perguntas do público.O segundo painel, intitulado “Soberania digital e governança global de IA”, vai discutir “os desafios e oportunidades para uma governança responsável”, abordando como equilibrar segurança, inovação e interesses nacionais na era da inteligência artificial. A conversa, também com 15 minutos de debate com o público, terá como moderador Fabrício Mota, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).Os palestrantes serão o embaixador Eugênio Vargas Garcia, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual do Itamaraty; Helena Moniz, da Universidade de Lisboa / Bridge AI; Luis Barreto Xavier, da Abreu Advogados e Universidade Católica e Renata Mielli, coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).O terceiro e último painel abordará o desenvolvimento das discussões mais recentes sobre marcos regulatórios de IA envolvendo Brasil e Portugal, com o título “Por uma regulação do setor de IA justa, inclusiva e equitativa”. Estão confirmados Carlos Affonso Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade; Raquel Brízida Castro, vice-presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM); Norberto Andrade, ex-diretor da Meta em Lisboa e Laura Schertel Mendes, do IDP Brasília. A conversa será moderada por Eduardo Magrani, da FGV / BOSCH.O evento vai ocorrer no hotel Tivoli Liberdade, em Lisboa. A promoção é do Setor de Energia, Ciência e Inovação da Embaixada do Brasil em Lisboa.amanda.lima@dn.pt.Brasil pede ao Governo de Portugal números atualizados sobre processos de regularização e abandono voluntário.Brasil adicionou oficialmente tema da xenofobia na agenda bilateral com Portugal