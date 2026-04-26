Da rua aos palcos: brasileiro transforma rotina como músico de rua em show autoral em Lisboa

Antes de chegar aos miradouros de Lisboa, a música de Rafa Bernardes ecoava entre mesas de restaurantes em Almada, na Margem Sul do Tejo, no meio do vai e vem de clientes e pratos. Foi ali, na rua Cândido dos Reis, que o brasileiro voltou a tocar depois de ver os planos de sua carreira serem interrompidos pela pandemia. Rafa tinha chegado a para Portugal no final de 2019 para investir na carreira autoral, mas, com pouco espaço, acabou por trabalhar como estafeta durante meses, numa rotina de entregas que começava cedo e se estendia por mais de 12 horas. A mudança começou de forma quase improvisada. Num almoço, decidiu parar e tocar. Anos depois, se prepara para transformar a trajetória em show ao vivo, marcado para o próximo dia 3 de maio. “Cheguei tímido, mas consegui em duas horas fazer mais do que nas 12 horas das entregas”, conta ao DN Brasil. No dia seguinte voltou. E no outro também. Aos poucos, a rua virou palco fixo e ponto de encontro, com o apoio de comerciantes e clientes que passaram a acompanhar as apresentações. “Fiz uma família ali”, diz.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Com voz e violão, Rafa foi construindo um repertório entre versões e músicas próprias, num registo intimista, próximo da música brasileira contemporânea. A presença constante abriu caminho para outros espaços em Almada, como o Parque da Paz e o Jardim do Rio, e depois para Lisboa, onde passou a tocar em zonas como o Cais do Sodré - mesmo com o risco de fiscalização e apreensão de instrumentos, frequente entre músicos de rua.No ano passado, o imigrante conseguiu licença para atuar nos miradouros da Graça e da Senhora do Monte, onde hoje se apresenta com regularidade. A experiência nas ruas trouxe visibilidade, convites para eventos privados e até uma temporada no norte de Itália.Dessa trajetória nasceu “A Rua e Eu”, show que apresenta na próxima semana, mais precisamente no dia 3 de maio, em Lisboa. No repertório, junta canções que ganhou corpo ao longo dos últimos anos com composições autorais mais recentes, pensadas para um ambiente de escuta. “São pedacinhos da minha alma que quero compartilhar com quem estiver lá”, afirma. A apresentação terá público reduzido e será gravada ao vivo, marcando uma viragem na trajetória do músico. O show acontece no dia 3 de maio, às 20h, em Lisboa. Os ingressos estão disponíveis online, pelo valor de €20, e são limitados a cerca de 70 pessoas. Mais informações podem ser consultadas através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira