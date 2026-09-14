A Amazônia é o tema central da quinta edição do Todos São Palco — Mostra de Teatro Além do Equador. Durante um mês, a partir de 17 de setembro, o festival receberá espetáculos, oficinas e reflexões sobre a Amazônia, definida como “um espaço central de debate sobre questões ambientais, climáticas, sociais, culturais e políticas”, muito além de apenas uma delimitação geográfica no mapa.A edição de 2026 vai passar por 13 cidades portuguesas: Coimbra, Aveiro, Loulé, Mafra, Penafiel, Santarém, Alcanena, Ourém, Viana do Castelo, Águeda, Lousã, Marinha Grande e Porto.Das sete cidades de origem dos artistas, cinco são brasileiras: Manaus, Fortaleza, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo. Bogotá e Lima são os outros pontos de origem dos artistas desta edição, “evidenciando a diversidade geográfica e cultural das propostas apresentadas”, como consta na nota de imprensa.Um dos grandes destaques é a peça O Avesso da Pele, com a presença do escritor Jeferson Tenório, autor do livro que deu origem ao espetáculo. O escritor brasileiro participará de duas conversas em Coimbra sobre a passagem da obra da vida para o livro e do livro para a cena. A organização destaca ainda que a edição pretende alcançar não apenas os frequentadores habituais das artes cênicas, mas também a comunidade brasileira residente em Portugal, estudantes, pesquisadores e profissionais da cultura.Além dos espetáculos, há uma programação formativa e de debate. As oficinas abordam temas como movimento, presença, máscaras, atuação, performance, dramaturgia e dança, enquanto as conversas discutem questões relacionadas à Amazônia e às artes cênicas. O programa inclui ainda duas residências: "Panchito Gonzalez", com o artista carioca Wellington Fagner, e "109 Desejos de Futuro", com Henrique Fontes e Francis Wilker, de Natal.Cada atividade possui uma forma de entrada diferente. Os ingressos para os espetáculos são vendidos pelos locais que integram a programação, enquanto a participação nas oficinas é, em alguns casos, gratuita mediante inscrição. Mais informações estão disponíveis no site do evento..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Festival de cinema no Porto dedica programação às migrações e ao desafio de viver "no país dos outros".Jeferson Tenório. “O discurso da extrema-direita é muito sedutor para o jovem da periferia"